أبرز أزمات الساحة الفنية خلال عام 2021.. قضايا وأحداث مثيرة للجدل

شهد عام 2021 الكثير من الأحداث والازمات في الساحة الفنية الهوليوودية، حيث كان مختلفاً بعودة نجوم واعتزال بعضهم بالإضافة إلى عودة الأفلام إلى دور السينما بقوة.

إليك أبرز الأحداث التي تصدّر الساحة الفنية الهوليوودية عام 2021:

1- عودة العديد من النجوم للساحة الفنية بقوة وفقدان بعضهم الآخر

تربّع جيمس بوند بقائمة النجوم الذين عادوا بقوة للساحة الفنية، كما لاقت النجمة "أديل" نجاح كبير في ألبومها الجديد الذي أصدرته أما ليدي غاغا فقدتألقت في فيلمها House Of Gucc.

وودّعت هوليوود العديد من النجوم في هذ العام منهم هيلين ماكروري و شون لوك وسارة هاردينج.

2- مأساة حادثة التصوير لأليك بالدوين

صُدم العالم عندما أعلن النجم آليك بالدوين عن وفاة المصورة السينمائية هالينا هاتشينز وذلك بعدما أطلق عليها أليك بالدوين النار عن طريق الخطأ كما نجم عن الحادث اصابة مخرج الفيلم جويل سوزا.

3- وصاية بريتني سبيرز

حصلت النجمة "بريتني سبيرز" على حكم الوصاية بعد محاولاتها لمدة 13 عام للتخلّص من وصاية والدها جيمي، ونالت بريتني في هذا العام حريّتها بالكامل وأصبحت قادرة على اتخاذ القرارات.

4- أزمة حفل ترافيس سكوت

من ابرز الاحداث هي مأساة الحفل الموسيقي في هيوستن والذي لاقى عشرة أشخاص مصرعهم بالاضافة إلى اصابة المئات منهم بسبب الاختناق من التدافع الكبير في الحفل.

5- تهم التحرّش والاعتداء

تصدّرت أخبار تهم التحرّش والاعتداء ضد النجوم وسائل التواصل الاجتماعي طوال السنة حيث اتهم كريس نوث بالاعتداء على النساء خلال وقت سابق من بداية حياته المهنية.

كما اتهم النجم جيمس فرانكو بالاعتداء على طالبات مدرسة التمثيل الخاصة به، واعترف بهذا الخطأ الكبير بعد الاتهامات التي وجهّت له.