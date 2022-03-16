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أبرز مفاجآت عروض حفل توزيع جوائز غرامي 2022

منشور 16 آذار / مارس 2022 - 04:00
حفل جوائز غرامي
حفل جوائز غرامي

أعلنت أكاديمية التسجيلات وحساب جوائز "غرامي" الرئيسي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن قائمة النجوم الذين سيشاركون في عروض غنائية في حفل توزيع جوائز غرامي 2022.

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وكانت من أبرز المفاجآت التي كشف الحساب عنها هو مشاركة فرقة بوب الكورية "BTS" في الحفل، حيث أنهم سيقدموا عروض غنائية واستعراضية خلال الحفل.

وأُفيد في البيان الذي نشر عبر "تويتر": "إلى جمهور BTS، إن هذه المفاجأة لكم سيعود أولادكم إلى مسرح غرامي ونراكم في 3 أبريل فلا تفوّتوا أجمل ليلة موسيقية".

وأعادت الفرقة الموسيقية أيضاً نشر الإعلان وقالت فيه: "سنقوم نحن بالأداء الغنائي في غرامي في 3 أبريل سنراكم في أكبر ليلة موسيقية".

مفاجأة بيلي ايليش خلال حفل غرامي 2022

يبدو واضحاً أن مفاجآت حفل توزيع جوائز غرامي لم تتوقف على مشاركة فرقة BTS في العروض الغنائية، بل أعلنت الأكاديمية عن مشاركة النجمة العالمية "بيلي إيليش" في عروض الحفل.

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ونشرت بيلي ايليش عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة شوّقت بها جمهورها لمشاركتها في الحفل،

فقالت: "بيلي تؤدي عرض غنائي في حفل غرامي 2022 يوم الأحد الموافق 3 أبريل".
بالإضافة إلى مشاركة نجوم عدة في الحفل ومنهم: "أوليفيا رودريجو، ليل ناس، براندي كارلايل، وإخوان أوزبورن وغيرهم".

كلمات دالة:بيلي ايليشجوائز غراميأخبار المشاهيراعمال المشاهيراطلالات المشاهيرفرقة BTS

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