ايغي ازاليا تفضح مشاهير حاولوا اغوائها.. أحدهم عرض 15 ألف دولار لفعل هذا الشيء!

في خطوة مفاجئة ومثيرة للجدل، كشفت المغنية الأسترالية إيغي أزاليا مجموعة من رسائل حسابها الخاص على إنستغرام تفضح محاول العديد من المشاهير ومغنين الراب اغوائها لممارسة علاقة معها.

ومع تعتيم أسماء أصحاب الرسائل، شاركت إيغي على حسابها على تيك توك مجموعة من الرسائل تكشف تحرش المعنيين بها، من بينهم شخص عرض عليها 15 ألف دولار مقابل أن يتحدث معها.

وعلى الرغم من عدم وضوح الأسماء، إلا أن الصور توضح أن جميعهم الحسابات موثقة على إنستغرام وذات ملايين المتابعين، حسبما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبجانب العديد من الرسائل التي تناولت كلام جريء وخادش للحياة، كشفت إحدى الرسائل عرض أحد المشاهير الزواج على أزاليا وتعهد بأنه سيحميها أفضل من حبيبها السابق، المغني "بلايبوي كارتي".

هذا ومع عدم تعليق أزاليا على الأمر، تثير فعلتها الجدل، خاصة إنه ليس واضحاً ما إذا كشفت الرسائل لفضح أصحابها أم للتفاخر وإغاظة حبيبها السابق.

يجدر بالذكر أن أزاليا تعيش حالياً بشكل دائم في مدينة "أتلانتا" بولاية جورجيا الأمريكية، بعد العيش في فلوريدا ولوس أنجلوس لعدة سنوات.

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