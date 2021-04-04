عضو فرقة BTS يثير قلق زملائه بعد اعترافه بالبكاء ليكشف السبب لاحقًا!

تمكن جين عضو فرقة BTS الكورية من إخافة زملائه في الفرقة وجعلهم يقفزون من مقاعدهم باعترافه الصريح بشأن بكائه وحيدًا في الليل.

بدأت المحادثة في البداية بعدما وجه مقدم برنامج KBS World سؤالًا لجين حول آخرمرة بكى فيها، وعلى الفور أجاب بـ "البارحة".



اعترافه هذا جعل أصدقائه بالفرقة يشعرون بالخوف على صحته النفسية ويتساءلون عن الأمر الذي دفعه للبكاء، لكنه حول قلقهم لموضع ارتياح حينما أشار أن بكاءه كان بسبب فيلم رسوم متحركة شاهده البارحة.

كما سأل مقدم البرنامج جانكوك حول الصورة التي يضعها خلفية لجواله، فأجاب أنها صورة أمه وأبيه.

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