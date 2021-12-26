أخبار سارة لعشاق مسلسل Bridgerton.. يمكنك مشاهدته الموسم الثاني في هذا التاريخ

قدم المسلسل الشهير Bridgerton، الذي حقق نجاحًا كبيرًا على منصة Netflix، هدية خاصة لمتابعيه بمناسبة موسم الأعياد يوم السبت الماضي، وأعلن أخيرًا عن تاريخ إصدار الموسم الثاني الذي طال انتظاره من العرض.

في الذكرى السنوية الأولى للعرض الأول للمسلسل، أعلنت Netflix أن الموسم الثاني سيصل إلى خدمة البث في 25 مارس 2022.

وجاء الإعلان في شكل مقطع فيديو خاص يضم أبطال الموسم الثاني جوناثان بيلي وسيمون أشلي، إلى جانب أعضاء آخرين من الممثلين بما في ذلك غولدا روشيفيل وأدجوا أندوه.

مسلسل Bridgerton



يعتبر مسلسل Bridgerton مسلسل درامي أمريكي من تأليف كريس فان دوسن وإنتاج شوندا ريمس، وهو مبني على سلسلة روايات الكاتبة جوليا كوين التي تدور أحداثها في العالم التنافسي لحقبة ريجنسي في العاصمة البريطانية لندن، ويعتبر أول سلسلة لشوندا ريمس على منصة البث التلفزيوني Netflix.

عرض المسلسل لأول مرة على شبكة Netflix في 25 ديسمبر 2020، وقوبل الموسم الأول المكون من ثماني حلقات بنقد إيجابي، مع نسبة مشاهدة تصل إلى 82 مليون أسرةـ ووصل المسلسل إلى المرتبة الأولى في 76 دولة، كما اعتبر أكثر مسلسلات نيتفلكس مشاهدة.

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