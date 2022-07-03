أديل تبكي وتتوقّف عن الغناء خلال حفلها في لندن.. وحضور مميّز لتوم كروز رفقة فتاة

استطاعت النجمة العالمية "اديل" خطف انظار جمهورها الواسع بعد عودتها للغناء على المسرح مباشرة وذلك بعد انقطاع طويل جدًا وصل إلى 5 سنوات تقريبا، لتعود النجمة العالمية للمسارح بقوة مما أشعل حماسة جمهورها الكبير

وكانت أديل قد تصدّرت مواقع التواصل الاجتماعي خلال العام الماضي بعد ان قامت بإصدار ألبومها الجديد والذي حمل اسم 30 وعادت مرة أخرى لتخطف الأنظار بحفل غنائي ضخم في مدينة لندن والذي اقيم مؤخرًا

أديل تبكي وتوقف الغناء في حفلها في لندن

أحيت النجمة العالمية "اديل" حفلها الغنائي الضخم في حديقة هايد بارك في مدينة الضباب لندن وذلك وسط حضور عدد كبير من جمهورها الضخم جدًا حول العالم وبحضور كبار نجوم العالم والمشاهير ومن ضمنهم النجم العالمي توم كروز.

وفي بداية الحفل لم تستطع أديل تمالك نفسها وأوقفت الغناء لفترة زمنية قصيرة وبدات بالبكاء متأثرة بالحضور الكبير للجمهور وبسبب انقطاعها الطويل عن الجمهور والمسارح.

وعادت أديل لتستأنف الغناء مرة أخرى حيث أدّت عرض غنائي مميّز شمل خمس أغاني فقط من ألبومها الجديد لمدة ساعتين بالاضافة الى اغاني كلاسيكية أخرى.

وبحسب التفاصيل المتداولة فقد بلغ عدد الجمهور حوالي 65 الف شخص حيث عبّرت أديل عن توتّرها عند صعودها إلى المسرح ووجهت حديثها للجمهور فائلة : "أنا أشعر بالتوتر الشديد قبل بداية كل عرض ولكني أحب أن أكون هنا".

Tom Cruise joins James Corden for Adele's London concert, fans are all heart - Entertainment News https://t.co/za1jQHmhfP — Carmela McMartin (@mujerpescado) July 2, 2022

حضور مميّز للنجم توم كروز رفقة فتاة

حضر حفل أديل الضخم العديد من مشاهير العالم وهوليوود وكان من ضمنهم مقدّم البرامج المشهور جيمس كوردن والنجم الهوليوودي توم كروز الذي لفت الأنظار بحضوره المميز.

وبدا توم كروز في غاية الأناقة بإطلالة كاجوال ولفت الأنظار إليه بسبب تواجده مع فتاة مجهولة الهوية وذلك بعد شائعات كبيرة انتشرت مؤخرًا حول انفصاله عن صديقته هايلي أتويل.