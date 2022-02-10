أديل تحتفل بفوزها بالنصيب الأكبر من جوائز Brit Awards.. وخاتمها الألماسي يثير الجدل

احتفلت النجمة العالمية "أديل" بحصولها على النصيب الاكبر من جوائز مهرجان Brit Awards والذي أُقيم يوم أمس في مدينة لندن.

أديل تحتفل بجوائزها مع المعجبين

نشرت النجمة العالمية الشهيرة مجموعة من الصور ولقطات جديدة لها من حفل توزيع جوائز Brit Awards، وظهرت فيها بشكل عفوي ولطيف في الصور.

وعلّقت على الصور بقولها: "يا لها من ليلة شكراً لك brits، وشكراً لجميع الحشود التي كانت هناك لقد كانت ليلة صاخبة ومحبة، وتهانينا لجميع الفائزين الآخرين".

جوائز أديل خلال حفل Brit Awards

حصلت أديل على جائزة ولقب "فنان العام"، كما حصلت أغنيتها المنفردة Easy On Me على جائزة أغنية العام، وحصدت جائزة أفضل ألبوم في العام.

وأصبحت أول فنانة تحصل على الجائزة بعد إلغاء فئة الرجال والنساء، وبهذه المناسبة ألقت كلمات مؤثرة فقالت: "أنا فخورة جداً بنفسي وأحب أن أكون فنانة وأحب عملي كثيراً".

أديل تثير الجدل بخاتم ألماسي ضخم

أثارت النجمة الهالمية جدلاً كبيراً بإطلالتها خلال حفل توزيع جوائز Brit Awards، حيث انها كانت ترتدي خاتم ألماسي ضخم.

وكانت خلال الحفل والتقاط الصور تحاول استعراض الخاتم حيث أكّد الناس أنه ربما يكون بمثابة إعلان خطوبتها على الوكيل الرياضي ريتش بول بعد شائعات انفصالهما