عقب الغاء حفلتها في لاس فيغاس.. أديل تنفي انفصالها عن حبيبها

أثارت المغنية العالمية "أديل" ضجة كبيرة بعدما اعلنت تاجيل حفلتها المقررة في لاس فيغاس قبل 24 ساعة فقط من موعد الحفلة الامر الذي أثار غضب جمهورها بالكامل وكانوا يتسائلون عن السبب الحقيقي وراء هذا التاجيل.

شائعات انفصال أديل وريتش بول

كانت من ضمن الاسباب التي اشاعها الناس حول تأجيل الفنانة العالمية لحفلتها هي انه وقع بينها وبين حبيبها ريتش بول مشكلة كبيرة أدّت لعدم مقدرتها على الغناء على المسرح.

وكشف مصدر قريب بان السبب الرئيسي وراء هذه المشاكل هو انها كانت تسافر كثيراً مما سبب مشكلة في عدم رؤيتهما لبعضهما البعض، وكانت الفنانة العالمية تحاول تحسين العلاقات الرومانسية لان الامور بينها أصبحت متوترة.

وصرّحت مصادر أخرى بان اديل هي من كانت مستاءة بعد تأجيل حفلتها في لاس فيغاس وكانت بحاجة إلى ريتش بول ولكنه لم يستطع التواجد بسبب العمل مما أدى إلى حدوث مشاكل بينهما والانفصال.

أديل تنفي شائعات انفصالها عن حبيبها

نشرت أديل صورة لها عبر حسابها الخاص على "انستغرام" اكّدت فيها أنها متحمّسة للمشاركة في حفل توزيع جوائز BRIT، كما وضعت اشارة لحبيبها ريتش بول وقالت: "أنا سعيدة حقاً بأنني سأقدم عرض في حفل توزيع جوائز Brits الأسبوع المقبل وريتش يرسل لكم تحياته أيضاً".

واعتبر الجمهور بان اشارة النجمة العالمية إلى حبيبها السابق هي طريقتها لتنفي الشائعات حول انفصالها عنه بعد حفلتها المؤجلة في لاس فيغاس.

الجمهور غاضب من اديل

بالرغم من ان أديل نشرت فيديو ظهرت فيه وهي تبكي أمام المتابعين بسبب قرار تأجيل حفلها في لاس فيغاس وتعتذر منهم إلا أنهم غضبوا كثيراً بسبب هذا القرار الذي كلّفهم الكثير من أموال التذاكر والحجوزات السفر والفنادق.