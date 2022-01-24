أديل تتواصل شخصياً مع معجبيها الغاضبين وتقدّم هدايا كاعتذار لهم

شكّلت النجمة العالمية "أديل" صدمة كبيرة بين معجبينها في جميع انحاء العالم وخاصة أميركا بعد ان ألغت حفلتها المقررة في لاس فيغاس بسبب انتشار فيروس كورونا.

جمهور اديل غاضب منها بسبب الغاء الحفلة

عبّر معجبين النجمة العالمية عن غضبهم البالغ من النجمة وذلك بسبب الغائها حفلتها الاخيرة في لاس فيغاس واوضح المعجبين بأنهم خسروا مالياً تكاليف التذاكر وحجوزات السفر والفنادق بسبب الحفلة التي لن تقام.

كما أكّد بعضهم الآخر بان الخسائر كانت معنوية وهي في صعوبة أخذ اجازات من العمل لحضور الحفل في لاس فيغاس.

اديل تحاول ارضاء جمهورها

تحدّثت النجمة "أديل" مع جمهورها الغاضب بشكل شخصي وذلك عبر تطبيق "فيس تايم" حيث جاء أحد اعضاء فريق أديل إلى الجمهور وسمحوا لهم بالتحدّث مباشرة مع أديل واثناء المكالمة اعتذرت منهم بشكل شخصي ومباشر.

ولم تكتفي الفنانة العالمية بالاعتذار بل قدّمت هدية لأحد معجبينها وهي كود مجاني لشراء أي شيء من المتجر، وحثّت جمهورها على زيارة متجر الهدايا الخاص بها في لاس فيغاس.

أديل تشكر من راعى ظروفها في هذه الفترة من جمهورها

نشرت النجمة الموهوبة عبر حسابها الخاص على "تويتر" تغريدة شكرت فيها معجبينها على تفهّمهم فقالت فيها: "أنا لديّ أفضل المعجبين في العالم وشكراً على لطفكم وعلى تفهّمكم وحبكم".