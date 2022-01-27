بيريس مورغان يهاجم أديل بسبب تأجيلها لحفلتها.. "لقد حطمتي آمال الكثير بسبب غرورك"

أعلنت النجمة "أديل" تأجيل حفلتها الكبيرة في لاس فيغاس قبل 24 ساعة من موعد الحفلة، مما اثار غضب المعجبين الذين كانوا قد حجزوا التذاكر ويستعدون للسفر إلى المكان المخصص لحفل الفنانة العالمية

بيريس مورغان يهاجم أديل

من جانبه هاجم بيريس مورغان النجمة البريطانية "أديل" بعد ألغت حفلتها في لاس فيغاس، وذلك بعد أن أكّدت مصادر بانها ألغت حفلاتها بسبب عدم موافقتها على طريقة انتاج الحفلات وليس بسبب كورونا كما كانت قد ادعت في وقت سابق

وصرّح بيريس: "لا أصدّق هذا الهراء يا أديل، أعتقد بأنها حطّمت آمال المعجبين الاوفياء بغرورها الكبير".

أديل تعتذر لجمهورها الغاضب

وكانت الفنانة العالمية اديل قد نشرت في وقت سابق بعد الغاء الحفلمقطع فيديو عبر حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي فيديو"انستغرام" تعتذر فيه من المعجبين عن اقامة حفلتها في لاس فيغاس وذلك بسبب اصابة الطاقم بفيروس كورونا، مما تسبب بغضب المعجبين الذين طالبوها بتعويضهم عن تكاليف التذاكر والفنادق وحجوزات السفر.

واكّدت بعض المصادر مؤخرًا بأن أديل ألغت حفلتها في لاس فيغاس ليس بسبب الكورونا وانما بسبب مشاكل بينها وبين المقيمين على الحفل، وهو ما اثار حالة من الغضب الشديدة ضد اديل

وحاولت اديل تقديم اعتذارها للجمهور بطرق مختلفة من بينها الاتصال بهم عن طريق مكالمة فيديو لتقديم الاعتذار عن الغاء الحفل قبل موعده بوقت قصير