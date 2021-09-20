أديل في موعد رومانسي مع حبيبها.. وصورتين لها تحصد 2 مليون إعجاب بعد ساعة من نشرها!

أعلنت النجمة أديل عن علاقتها الرومانسية بحبيبها الجديد الوكيل الرياضي ريتش بول رسميًا عبر مشاركة عدة صور تجمعهما خلال الأشهر الماضية.

ورصدت عدسات الباباراتزي الثنائي الرومانسي عدة مرات معاً في مواعيد عشاء رومانسية حيث بدت فيها أديل سعيدة للغاية ومرتاحة بشان علاقتها خاصة بعد طلاقها.

وشوهدت أديل يوم أمس برفقة حبيبها ريتش في موعد عشاء رومانسي في مطعم البرغر الشهير In-N-Out، وكانت ترفع شعرها بطريقة فوضوية بينما ارتدت ملابس رياضية.

شوهدت اديل في موعد رومانسي مع حبيبها ريتش بول في مطعم البرجر الشهير In-N-Out pic.twitter.com/vPC6cTte37 — Celebs Arabic (@CelebsArabic) September 18, 2021

وخلال وقت سابق كانت أديل قد نشرت صورتين لها عبر حسابها الخاص على "انستغرام" وهي بكامل أناقتها وترتدي فستان اسود مزيّن بياقة بيضاء مفتوحة.

وحصدت الصورة على 2 مليون إعجاب بعد ساعة من نشرها حيث أشاد المتابعين بمظهرها الانيق، بينما تسائل آخرون حول ألبوم جديد.

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