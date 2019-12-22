أربعة أجيال في صورة واحدة.. والأمير جورج يدفن قطعة نقدية في البودينغ فما القصة؟!

اجتمعت أربعة أجيال من العائلة المالكة البريطانية حول بعضهم البعض احتفالًا بأجواء عيد الميلاد.

ونشر موقع "ديلي ميل" البريطاني مجموعة صور ساحرة تجمع الأمير "جورج"، البالغ من العمر ستة أعوام، بوالده الأمير "ويليام"، وجده الأمير "تشارلز"، بالإضافة إلى الملكة "إليزابيث" الثانية، حيث تولى مهمة إعداد الحلوى في غرفة الموسيقى الواقعة في قصر باكنغام.







في الصورـ تحدِّق الملكة "إليزابيث" بحفيدها الأصغر بحماس وابتسامة كبيرة مرسومة على شفتيها، بينما "جورج" منهمك بتحريك البودينغ دون أن يُلطِّخ قميصه الأبيض، في حين تبادل "ويليام" ووالده "تشارلز" الضحكات.

وبمجرد أن أصبح المزيج مثاليًا، وضع "جورج" قطعة نقدية من الفضة فيه عند مزج المقادير وقبل تبخيره، إذ تعتبر من العادات الطريفة، فكل من أسعفه الحظ وكان من نصيبه عند التقديم يتفاءل به، لأن ذلك يعني انه سينعم بالصحة والسعادة في السنة القادمة.

والتقط الصور برفقة الملكة "إليزابيث" وجنود قدامى خدموا في الجيش.

وتألقت الملكة مرتديةً فستانًا أزرق فاتح من تصميم أنجيلا كيلي مُزيَّن بالياقوت وبروش مرصَّع بالألماس ، بينما ارتدى الأمير جورج قميصًا رائعًا من تصميم المصمم البريطاني راشيل رايلي.

وستقدم الحلوى العام المقبل كجزء من حملة الفيلق الملكي البريطاني لتخفيف الوحدة التي يعيشها فدامى المحاربين في القوات المسلحة.