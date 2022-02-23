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أصلي أوغلو تنفصل عن حبيبها.. والسبب مغازلات في برنامج "من انت ايها المقنّع"

منشور 23 شباط / فبراير 2022 - 08:28
أصلي بكير أوغلو
أصلي بكير أوغلو

أثيرت شائعات مؤخراً حول انفصال النجمة التركية الشهيرة اصلي أوغلوا عن حبيبها تشاري تلكيفران، وذلك بعد خلافات بينهما ولكن لم يتم التأكد من الخبر او الاعلان عنه بشكل رسمي حتى هذه اللحظة

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شائعات انفصال الثنائي التركي

كشفت مصادر مطلعة من الثنائي التركي أصلي وتشاري بأن تشاري قام بحذف جميع الصور الرومانسية واللطيفة التي كانت تجمعهما عبر حسابه الخاص على  "انستغرام"، كما قام تشاري أيضاً بإلغاء متابعة أصلي أيضاُ على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، ولكن لم يصرّح الثنائي بأي شيء أو تفاصيل بشكل علني او رسمي حتى الآن، الا ان هذا التصرف يعتبر اشارة واضحة للانفصال

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أسباب انفصال أصلي وتشاري

كشفت مصادر اخبارية متخصصة بالمشاهير والنجوم الأتراك بأن تشاري هو من انفصل عن النجمة التركية "اصلي" وذلك بعد حصول تقارب كبير ومغازلات رومانسية بينها وبين النجم "كوبيلاي اكا" خلف كواليس برنامج "من انت أيها المقنّع" الذي شاركت فيه النجمة التركية مؤخرًا

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تسريب صور عارية لآصلي

خلال وقت سابق عانت النجمة التركية "أصلي" من تسريب صورها العارية والحميميمة برفقة حبيبها تشاري عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأثار هذا الموضوع صدمتها وغضبها بشكل كبير حيث أصرّت على معاقبة الفاعل من خلال اللجوء إلى القانون، وأكّدت بانها بدات بالاجراءات القانونية من اجل محاسبة الفاعل ليكون العقاب رادع له ولغيره على عدم تكرار مثل هذه التصرفات

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