أطفال العائلة المالكة البريطانية بمرحلة الشباب.. وهذا ما ورثه ابن ميغان منها!

نشر موقع "ديلي ميل" البريطاني" صور مذهلة لكيف سيدو عليه أطفال العائلة المالكة البريطانية في فترة شبابهم، بالاعتماد على برامج إلكترونية تعمل على تعديل الصور بطريقة معينة مع الحفاظ على تقاسيم الوجه.

تُظهر الصور "آرتشي"، طفل الأمير هاري ودوقة ساسكس "ميغان ماركل"، بعمر الـ21 عامًا، وبدا واضحًا أنه ورث نمش وعيون والدته وشعر والده، كما اكتسب شكل ذقن "ميغان" العريض.

من جهة أخرى، تُخيَّل شكل الأميرة "شارلوت" بعمر الـ25 عامًا بشعرها الأسود الداكن المصبوغ، وأحمر شفاهها البنفسجي الداخن، بالإضافة إلى نظراتها الحادة الجريئة، إذ بدت أنها لا تنتمي إلى العائلة المالكة البريطانية.

وهنا نستعرض صور الأمراء بمرحلة الشباب:

1. آرتشي





2. الأميرة تشارلوت

. الأمير لويس

4. الأمير جورج

5. سافانا فيليب