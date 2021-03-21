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أطفال متلازمة داون يتحولون إلى شخصيات ديزني..لن ترى ألطف من ذلك

منشور 21 آذار / مارس 2021 - 12:02
متلازمو داون
متلازمو داون

تعمل المصورة الفوتوغرافية المقيمة في المملكة المتحدة، نيكول لويز بيركنز، في مدرسة ثانوية لذوي الاحتياجات الخاصة، لذا فهي تعرف كل شيء عن الجمال الداخلي للأطفال الذين يعانون من متلازمة داون.

ولإظهار هذا الجمال للآخرين أيضًا، أنشأت مشروعًا خاصًا بعنوان Down With Disney  حيث يجسد هؤلاء الأطفال شخصيات ديزني المفضلة لديهم.

وضعت نيكول كل قلبها وروحها في كل لقطة تلتقطها، وهي تأمل حقًا أن يعطي هذا الجهد بعض الإيجابية لجميع العائلات التي لديها أطفال مميزون مع زيادرة وعي الآخرين ومعرفتهم بشأن متلازمة الحب.

وهنا نعرض صور الأطفال المشاركين في المشروع والأدوار التي لعبوها في أفلام ديزني:

 

بظ يطير من فيلم Toy Story

 

الرشيف وودي من فيلم Toy Story

 

آريل من فيلم The Little Mermaid

 

الأميرة سندريلا

 

سيمبا من فيلم The Lion King

 

ميريدا من فيلم Brave

 

فلة من فيلم Snow White

 

ماوكلي من فيلم The Jungle Book

 

بيلا من فيلم Beauty and the Beast

 

الوحش من فيلم Beauty and the Beast

 

بيتر بان

 

إيلسا من فيلم Frozen

 

آنا من فيلم frozen

 

الأميرة ياسمين من فيلم Aladdin

 

علاء الدين من فيلم Aladdin

 

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كلمات دالة:متلازمو داونمشاهير هوليوودنجومفنشهرة

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