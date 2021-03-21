أطفال متلازمة داون يتحولون إلى شخصيات ديزني..لن ترى ألطف من ذلك

تعمل المصورة الفوتوغرافية المقيمة في المملكة المتحدة، نيكول لويز بيركنز، في مدرسة ثانوية لذوي الاحتياجات الخاصة، لذا فهي تعرف كل شيء عن الجمال الداخلي للأطفال الذين يعانون من متلازمة داون.

ولإظهار هذا الجمال للآخرين أيضًا، أنشأت مشروعًا خاصًا بعنوان Down With Disney حيث يجسد هؤلاء الأطفال شخصيات ديزني المفضلة لديهم.

وضعت نيكول كل قلبها وروحها في كل لقطة تلتقطها، وهي تأمل حقًا أن يعطي هذا الجهد بعض الإيجابية لجميع العائلات التي لديها أطفال مميزون مع زيادرة وعي الآخرين ومعرفتهم بشأن متلازمة الحب.

وهنا نعرض صور الأطفال المشاركين في المشروع والأدوار التي لعبوها في أفلام ديزني:

بظ يطير من فيلم Toy Story







الرشيف وودي من فيلم Toy Story

آريل من فيلم The Little Mermaid

الأميرة سندريلا

سيمبا من فيلم The Lion King

ميريدا من فيلم Brave

فلة من فيلم Snow White

ماوكلي من فيلم The Jungle Book

بيلا من فيلم Beauty and the Beast

الوحش من فيلم Beauty and the Beast

بيتر بان

إيلسا من فيلم Frozen

آنا من فيلم frozen

الأميرة ياسمين من فيلم Aladdin

علاء الدين من فيلم Aladdin

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