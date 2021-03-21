أطفال متلازمة داون يتحولون إلى شخصيات ديزني..لن ترى ألطف من ذلك

تعمل المصورة الفوتوغرافية المقيمة في المملكة المتحدة، نيكول لويز بيركنز، في مدرسة ثانوية لذوي الاحتياجات الخاصة، لذا فهي تعرف كل شيء عن الجمال الداخلي للأطفال الذين يعانون من متلازمة داون.
ولإظهار هذا الجمال للآخرين أيضًا، أنشأت مشروعًا خاصًا بعنوان Down With Disney حيث يجسد هؤلاء الأطفال شخصيات ديزني المفضلة لديهم.
وضعت نيكول كل قلبها وروحها في كل لقطة تلتقطها، وهي تأمل حقًا أن يعطي هذا الجهد بعض الإيجابية لجميع العائلات التي لديها أطفال مميزون مع زيادرة وعي الآخرين ومعرفتهم بشأن متلازمة الحب.
وهنا نعرض صور الأطفال المشاركين في المشروع والأدوار التي لعبوها في أفلام ديزني:
بظ يطير من فيلم Toy Story
الرشيف وودي من فيلم Toy Story
آريل من فيلم The Little Mermaid
الأميرة سندريلا
سيمبا من فيلم The Lion King
ميريدا من فيلم Brave
فلة من فيلم Snow White
ماوكلي من فيلم The Jungle Book
بيلا من فيلم Beauty and the Beast
الوحش من فيلم Beauty and the Beast
بيتر بان
إيلسا من فيلم Frozen
آنا من فيلم frozen
الأميرة ياسمين من فيلم Aladdin
علاء الدين من فيلم Aladdin
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