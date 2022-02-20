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أفلام تناولت العلاقات السادية المازوخية.. آخرها الفيلم الكوري حب وخضوع

منشور 20 شباط / فبراير 2022 - 01:51
حب وخضوع
حب وخضوع

إن حياة البشر وسلوكهم أكثر دقة وانفعالية بكثير مما يمكن أن يصوره أي نظام تشخيص نفسي أو قائمة مراجعة للأعراض.

اقرأ ايضاًحب وخضوع: فيلم كوري حول العلاقات السادية والماسوشية يثير الجدلحب وخضوع: فيلم كوري حول العلاقات السادية والماسوشية يثير الجدل

وعلى الرغم من أن الأفلام ليست تصويرًا مثاليًا للواقع، إلا أنها غالبًا ما تقدم موضوعات يمكن الارتباط بها وإثراءها وتحديها بشكل مفيد ومحفز للتفكير.

وهنا نعرض قائمة بالأفلام التي صوَّرت الماسوشية والسادية:

Love and leashes
 

تاريخ الإصدار: 2022

التقييم: 6.5

وتدور أحداث الفيلم حول فتاة تدعى "جونغ جي وو"، تلعب دورها عضوة فرقة سنسد (Girls’ Generation)، وزميلها في العمل "جونغ جي هو"، الذي يلعب دوره  عضو فرقة يوكيس (U-KISS). إذ تصل طلبية تضم أدوات للعلاقة الماسوشية إلى "جي وو" بدلًا من زميلها نظرًا لتشابه اسميهما؛ وحينما تفتح الصندوق يكشف لها "جي هو" أنه ماسوشي ويحب أن يعنَّف في العلاقة، ومع تطور علاقتهما تكشف "جي وو" أنها تميل للسادية والماسوشية.

والعمل مقتبس من ويبتون يدعى Moral Sense.

فيلم كوري
 

Fifty Shades of Grey 

تاريخ الإصدار: 2015

التقييم: 4.1

تدور أحداث الفيلم حول قصة طالبة جامعية تذهب لمقابلة رجل أعمال شاب فيقعان في غرام بعضهما البعض لكن بشروطه الخاصة ويتورطان في السادية المازوخية.


 

Misery 

تاريخ الإصدار: 1990

التقييم: 7.8

بعد حادث سيارة خطير، يتم انقاذ روائي من قبل ممرضة سابقة تعاني من اضطراب ثنائي القطب  واضطراب حاد في الشخصية الحدية مع الفصام والوسواس القهري بالإضافة إلى السادية والمازوخية. وبسبب معاناتها من تلك الاضطرابات تصبح آني عنيفة لأنها تجبر المؤلف على تغيير كتاباته لتناسب تخيلاتها الملتوية.


 

Secretary 

تاريخ الإصدار: 2002

التقييم: 7.1 

توضع شابة لديها تاريخ من المشاكل العاطفية الحادة في مؤسسة للأمراض العقلية حيث تجد عملاً كسكرتيرة، وهناك تستكشف السادية المازوخية مع المحامي الصارم المصاب بالوسواس القهري.



كلمات دالة:ماسوشيةالساديةأفلامحب وخضوعlove and leashes

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