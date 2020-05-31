أفلام تناولت قضية التمييز العنصري ضد أصحاب البشرة السوداء

لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تعاني من العنصرية والكراهية ضد أصحاب البشرة السوداء، وآخر دليل على ذلك مقتل "جورج فلويد" مختنقًا بعدما قرر رجل من الشرطة الضغط على رقبته بينما يحاول اعتقاله، ورغم توسلات "فلويد" والمتجمهرين بتخفيف شدة الضغط، إلَّا أن الضحية توفي وكانت آخر كلماته: "أرجوك دعني أتنفس".

وقد تناولت السينما الأمريكية موضوع العنصرية بمضامين مختلفة، فأعادت إحياء سير ذاتية نضالية لشخصيات حقيقة من البشرة السوداء، وصوَّرت المأساة التي تعرضوا لها عبر التاريخ.

وهنا مجموعة من الأفلام التي تناولت العنصرية ضد أصحاب البشرة السوداء:

12 Years a Slave

تدور قصة الفيلم حول رجل أمريكي من أصل إفريقي عمل لمدة 12 عاما في مزارع ولاية لويزيانا، بعد تعرضه للاختطاف من من أسرته في واشنطن وبيع كعبد وفقد حريته ومكانته الاجتماعية.

الفيلم، الذي أصدر عام 2013، من إخراج "ستيف ماكوين"، وبطولة "تشيوتيل إيجيوفور"، و"سارة بولسون" و"براد بيت"، وحقق مبيعات وصلت إلى 187 مليون دولار.

The Help

تدور أحداث الفيلم المقتبس عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتبة "كاثرين ستوكت"، حول علاقة الأمهات ذوات البشرة البيضاء بخادماتهن أو مساعداتهن صاحبات البشرة السمراء، وكيف يتخلل هذه العلاقة كثير من العنصرية والتعامل باستعلاء، وترغب إحدى الفتيات في رصد معايشة المساعدات للمعاملة التي يتلقونها وشعورهن نحوها، لنشرها في سلسلة حوارات صحفية، ويأتي ذلك في أعقاب الحركة المدنية الحقوقية عام 1963.

الفيلم من تأليف وإخراج "تيت تايلور"، وبطولة "فيولا دافيس"، و"جيسيكا تشاستن"، ومجموعة أخرى من الممثلين.

Driving Miss Daisy

تدور أحداث الفيلم، الذي يغلب عليه الطابع الكوميدي الاجتماعي، حول علاقة صداقة جمعت بين سيدة بيضاء مسنة وسائقها العجوز صاحب البشرة السمراء، حيث يركز على الجانب الإنساني وعلاقة المحبة التي تجمع بين المختلفين في ألوان البشرة، وقدرتهما على مشاركة الحياة والعائلة والأصدقاء على مدى 25 عاما، رغم القواعد التي فرضها المجتمع.

الفيلم من إخراج "بروس بيرسفورد"، وبطولة "مورغان فريمان" و"جيسيكا تاندي" و"دان أيكرويد".

Beloved

يدور الفيلم، المقتبس من رواية للكاتبة "توني موريسون"، حول العنصرية ضد العبيد بعد الحرب الأهلية الأمريكية في قالب جمع بين الرعب والدراما.

الفيلم من إخراج "جوناثان ديم"، و بطولة "أوبرا وينفري" و"داني جلوفر".