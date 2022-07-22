أفلام عالمية تفتح شهيتك للأكل والطهي

أفلام عالمية كثيرة تناولت حياة عالم المطبخ والشيفات بطرق مختلة ما بين الدرامية والاجتماعية والكوميدية، وجميع هذه الأفلام تمكنت من تحقيق الكثير من الشعبية والمشاهدات

ويعدّ الطهي أو الأكل من أهم الطرق في هذه الحياة للتخلّص من المزاج السيء أو التوترات المحيطة بأي شخص بشكل عام، فهي متعة من متع الحياة.

ويتخلّص العديد من الأشخاص حول العالم من مزاجه السيئ وتوترات الحياة من خلال ممارسة هواية الطهي، والبعض الآخر يلجأ إلى الأكل، وتناولت العديد من الأفلام الهوليوودية مسألة الطهي والأكل.

أفلام عالمية تدور قصتها حول الطعام والطهي:

1- فيلم The Chef

يتناول هذا الفيلم المميز قصة الشيف كارل الذي يمتلك ذوق خاص ويشعر بالملل من قائمة الطعام التي يقدّمها يومياً في العمل فيقرر إقامة مشروعه الخاص ويطهي ما يحب وعلى طريقته الخاصة

أبطال فيلم The chef:

جون فافرو

روبرت داوني جونيور

سكارليت جونسون

جون ليجويزامو.

2- فيلم The Lunchbox

صندوق الغداء هو فيلم دراما هندي من إنتاج مشترك بين الهند وألمانيا وفرنسا، وهذا الفيلم من تأليف وإخراج ريتيش باتراو صدر في عام 2013.

يروي العمل قصة امرأة من مدينة بومباي ترسل الطعام لزوجها الذي يتواجد في مدينة أخرى ولكن هذا الطعام يصل عن طريق الخطأ لشخص آخر وتبدأ المراسلات فيما بينهما حول الطعام وشغفه فيه.

أبطال الفيلم صندوق الغذاء:

عرفان خان

ناوازودين

نمرات كاور

ليلليت دوبي

بهاراتي أتشريكار.

3- فيلم Big Night

فيلم هوليوودي ينتمي إلى فئة الكوميدا شهير يتناول قصة شقيقان من إيطاليا يفتتحان مطعهما الخاص في نيويورك ويواجهام صراعاتهما مع الذوق الأمريكي وبقاء مشروعهما ناجح.

أبطال الفيلم Big Night:

ستانلي توتشي

توني شلهوب

كامبل سكوت

ميني درايفر.

4- فيلم Julie & Julia

جولي وجوليا فيلم أمريكي درامي كوميدي تم إنتاجه في عام 2009، من كتابة وإخراج نورا إفرون.

يروي الفيلم حياة طباخة تدعى جوليا شايلد ويتناول تجاربها في سنواتها الأولى في مهنة الطبخ، فيما تقوم جولي باول المتأثرة بـ جوليا والتي تتطلع لطبخ كل وصفات الطبخ وعددها 524 من كتاب شايلد في فترة سنة واحدة، وتنشر هذا التحدي في مدونة شعبية مما يجعلها كاتبة مشهورة.

أبطال فيلم Julie & Julia:

ميريل ستريب

جولي باول

ستانلي توتشي

كريس ميسينا

ماري لين راجسكوب.

5- فيلم Ratatouille

فيلم انيمشين شهير تدور أحداثه حول جرذ يدعى ريمي، يحلم بأن يصبح طباخاً ماهراً، لكنه يواجه العديد من العقبات التي تقف بينه وبين غايته.

يصل ريمي إلى باريس من خلال المجاري ثم يجد نفسه في مطبخ مطعم فاخر من أشهر المطاعم في العاصمة الفرنسية

يلتقي الفأر ريمي باب اخرق يدعى لينجويني، لا يملك أي من مهارات الطبخ. وبالصدفة يجد ريمي أن بإمكانه التحكم في لينجويني من خلال جذب شعر رأسه، ليقوما سويًا بصنع العديد من الوصفات المميزة.

أبطال فيلم Ratatouille:

باتن أوزوالت

ويل أرنيت

لو رومانو

بيتر أوتول.

6- فيلم The Trip

الرحلة هو فيلم كوميدي نرويجي تم إصداره في عام 2021 وأخرجه تومي ويركولا، الذي شارك في كتابته مع نيك بول وجون نيفين.

يتناول هذا الفيلم قصة شخص يدعى ستيف يضطر للسفر حول العالم لكتابة تقييمات لأشهر المطاعم ويصطحب معه صديقه صعب المراس.

أبطال فيلم The Trip:

ستيف كوجان

روبرت جونز

كلير كيلان

ريبيكا جونسون.



7- فيلم Willy Wonka and the chocolate factory

ويلي ونكا ومصنع الشوكولاتة واحد من أشهر الأفلام العالمية التي تتحدث عن الطعام، وهو فيلم تم إنتاجه عام 1971 وهو مبني على أساس كتاب الأطفال تشارلي ومصنع الشيكولاتة للمؤلف البريطاني روالد دال.

وأصبح هذا الفيلم بمرور السنين أحد أحب وأشهر الأفلام العائلية وحظي بشعبية واسعة جدًا وفي عام 2005 أنتج فيلم آخر مستوحى من الرواية نفسها حمل اسم تشارلي ومصنع الشيكولاتة أخرجه تيم بيرتون وقام ببطولته النجوم جوني ديب في دور ويلي ونكا وفريدي هايمور في دور تشارلي باكيت

يتناول هذا الفيلم قصة طفل صغير فقير يربح جائزة لرحلة لمصنع ويلي وينكا للحلويات حيث الأشياء المصنوعة من المارشميلو وانهار الشوكلاتة.

أبطال فيلم Willy Wonka and the chocolate factory: