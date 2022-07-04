أبرز أفلام الرعب في 2022.. لا نوم بعد اليوم

ينتظر عشّاق أفلام الرعب في العالم بفارغ الصبر اصدار سلسلة جديدة من الأفلام لعام 2022، حيث أنه من المتوقّع اصدار هذه الأعمال خلال صيف عام 2022.

قائمة أفلام الرعب الجديدة لعام 2022:

1- Scream 5

يعود فيلم الرعب الشهير Scream بجزء جديد وذلك بعد أن توقّف عدة سنوات منذ اصدار الجزء الرابع منه حيث طرح في السينما في بداية عام 2022.

ومن الصعب جداً التكهّن حول ماذا سيكون عليه الفيلم في جزءه الجديد والحبكة الدرامية ولكن الفيلم بشكل عام يدور حول امراة شابة تعود الى مسقط رأسها القديم لتواجه حالات من جرائم القتل المتعددة والمرتبطة بقاتل متسلسل.



أبطال الفيلم:

ميكي ماديسون

نيف كامبل

جاك كويد

ديلان مينيت

2- فيلم Halloween Ends

هو أحد أشهر أفلام الرعب حيث يعود بجزءه الثالث والجديد وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الاول والثاني بعنوان Halloween Kills، والفيلم من إخراج ديفيد غوردون غرين وكتابة غرين وداني ماكبرايد وبول براد لوجان وكريس بيرنييه.

ومن المقرر ان يعرض الفيلم في شهر اكتوبر المقبل

أبطال الفيلم:

جيمي لي كرتيس

جودي جرير

آندي

3- فيلم Morbius

كان من المقرر أن يُعرض هذا فيلم الرعب خلال العام الماضي ولكن لأسباب غير معروفة تأجل طرح الفيلم الى عام 2022، وأطلق الكثير على هذا فيلم الرعب اسم "ميلاد شخصية جديدة من أبطال مارفل.

وتدور قصته حول عالم كيميائي يعاني من مرض نادر في الدم ويتحوّل لمصاص دماء ويعمل على محاربة الشر والفيلم مبني على شخصية موربيوس ذا ليفينج فامبير

وهو من تأليف مارفل كومكس، و إنتاج شركة كولومبيا بيكتشرز وإخراج دانيال إسبينوزا

أبطال الفيلم:

جاريد ليتو

مات سميث

مايكل كيتون

أدريا أرخونا

4- فيلم Nope

تدور احداث فيلم الرعب حول مجموعة من الأشخاص تربطهم علاقات وظواهر غريبة فيما بينهم.

والفيلم من إخراج وكتابة جوردان بيلومن المُقرر أن يصدر بتاريخ 22 يوليو المقبل

أبطال الفيلم:

ستيفن يون

دانيال كالويا

مايكل وينكوت

كيكي بالمر

باربي فيريرا

5- فيلم Dark Harvest

يستند فيلم الرعب الشهير الى رواية تحمل الاسم نفسه وهي من تأليف نورمان بارتريدج، ويدور فيلم الرعب حول شخصيتام مقيمان في بلدة يطاردها كائن خارق للطبيعة يطلق عليه اسم "أكتوبر بوي" ومن المقرر ان يعرض الفيلم في شهر سبتمبر المقبل



أبطال الفيلم:

أوستن أوتري

ماكلين فيش

اليزابيث ريزر

6- فيلم The Black Phone

يثير هذا فيلم الرعب شغف الكثير من عشّاق أفلام الرعب وهو مقتبس من قصة قصيرة للكاتبة جو هيل ويدور الفيلم حول شخص يحاول الهروب من خاطفه بمساعدة أصوات الموتى التي تنتقل عبر الهاتف والفيلم من إخراج سكوت ديركسون وانتاج جايسون بلوم



أبطال الفيلم:

ايثان هوك

ماسون ثامس

مادلين مكجراو

سكوت ديركسون

7- فيلم The Crooked Man

عبارة عن قصة خيالية تدور في الظلام وذلك حول فتاة تتعرّض إلى اللوم الشديد من قبل أصدقائها وحيث ان الاغنية التي غنتها تتسبب في اطلاق روح شريرة.



أبطال الفيلم:

مايكل جاي وايت

كاميرون جيبو

أنجيليك ريفيرا

بريان تجو

8- فيلم They Hear It

هو فيلم رعب قصير تم انتاجه لعام 2018 ولكن تم تحويله الى فيلم روائي طويل للمخرج جوليان تيري، ويدور حول الوجود الخبيث والمسمى "الصوت" يطارد الأشخاص الذين يسمعونه.



أبطال الفيلم:

آريا والترز

بري تشاناديت

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