بصدر عاري مغطى بالورود.. هاندا ارتشيل تعود من جديد لإثار الجدل بإطلالاتها الجريئة

تستمر النجمة التركية هاندا ارتشيل بإثارة الجدل الكبير حولها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي سواء من خلال تصريحاتها وعلاقاتها المتعددة بالنجوم، او حتى من خلال اطلالاتها الجريئة.

وعادت نجمة مسلسل "انت اطرق بابي" لإثارة الجدل والانتقادات حول اطلالاتها الجريئة وذلك بعد غابت فترة زمنية عن هذه الصور التي تقوم بمشاركتها مع جمهورها.

ونشرت هاندا صورة مثيرة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" حيث ظهرت فيه وهي ترتدي بنطال ضيّق جداً ملون بعدد من الأولان مثل الاصفر والابيض والوردي وجاء البنطلون بقصة الخصر العالي

كما ظهرت هاندا بحمّالة صدر رفيعة ومزيّنة بالورود جهة صدرها العاري، واعتمدت تسريحة الشعر الكيرلي لشعرها الأسود مما جعلها تظهر بإطلالة حيوية الا انها وصفت بالجريئة بعض الشيء من قبل الجمهور خاصة في الجزء العلوي من الاطلالة

وانتقل المتابعون إلى قسم التعليقات حيث انقسموا ما بين مؤيّد ومعجب بإطلالة هاندا الحيوية ومنهم من اعتبرها بانها جريئة للغاية ووصلوا إلى حد وصفها بـ "الفاضحة"

ويشار بان هاندا ارتشيل كانت قد أثارت جدل كبير حول علاقتها الرومانسية بالنجم كاهان يلدريم وذلك بعد انفصالها عن النجم التركي "كرم بورسين" دون ان تكشف عن الاسباب الحقيقية وراء الانفصال، حتى ان عدد من الجمهور راح للتخمين ان علاقتها بـ كرم كانت كنوع من الترويج لمسلسل انت اطرق بابي حيث انها بدأت مع التصوير وانتهت بانتهائه