أليك بالدوين وزوجته يخسران طفلهما.. والأخيرة تصرح:"نشعر بالحزن الشديد"

شاركت هيلاريا زوجة النجم "أليك بالدوين" أخباراً مفجعة عبر منشور على صفحتها الخاصة على انستغرام أمس الاثنين.

وأخبرت هيلاريا متابعينها خبر وفاة جنينها وهو في بطنها بعمر الأربعة أشهر فقالت: "إننا نشعر بالحزن الشديد لمشاركتنا هذه الأخبار الحزينة فمولودنا توفي وهو بعمر 4 أشهر".

وأضافت على قولها: "نريدكم أيضاً أن تعرفوا أنه على الرغم من أننا لسنا بخير في الوقت الحالي إلا أننا سنكون كذلك، ونحن محظوظين جداً بأطفالنا الأربعة الأصحاء، لقد أصابني الدمار حقاً فلم أكن أتوقع هذا عندما ذهبت إلى الفحص اليوم، أنا لا أعرف ماذا أقول".

وظهرت هيلاريا في الفيديو وهي ترقد على فراشها وهي تحتضن ابنتها كارمن البالغة من العمر 6 سنوات حيث أخبرتها بهذه الأخبار المأساوية فقالت: "لقد أخبرت كارمن بهذه الأخبار وأعتقد أن هذه طريقة جيدة لمشاركتها معكم أيضاً لقد أخبرتها أن هذا الطفل لن يأتي بعد كل شيء ولكننا سنحاول المحاولة مرة أخرى".

وخلال وقت سابق كانت هيلاريا قد كشفت أنها تتوقع طفلها الخامس مع زوجها أليك وذلك بعد أشهر قليلة من تعرّضها لإجهاض آخر في إبريل، حيث نشرت صورةً لها وهي تعلّق: "على الأرجح تعاني من الإجهاض".

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