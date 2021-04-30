أميرة الناصر وقُبلة جريئة لزوجها في نهار رمضان وتلميحات جنسية "نفسي افطرك"..فيديو!

عادت أميرة الناصر لتصدر الحديث من جديد ولكن هذه المرة بفضيحة جديدة جمعتها بزوجها مشعل الخالدي.

أميرة والتي كانت تستقل السيارة برفقة مشعل شاركت فيديو وهي تتحدث عن غضبها من مشعل وعلقت بـ "نفسي إني أنتقم منك وأفطرك"...ومن بعدها غادرت مقعدها في السيارة وتوجهت نحو لتترك قبلة على وجهه بالقرب من فمه!!!

الفيديو أثار غضب الجمهور الذي طالب بضرورة المحاسبة خاصةً أنها ليست المرة الأولى لهما بإثارة الجدل بطريقة مُبتذلة وكان من بين التعليقات المتداولة على الفيديو "هل هي بكامل قواها العقلية؟؟؟؟"...وتابع آخر "مب هذي الي باست ريله ورفض يبوس ايدها يارب ارجوك ارحمنا تكفي الكورونا تكفي"...وأضاف آخر "واضح هو يلقنها وهي تتبعه مااتفهكم اثنينكم"

يذكر أن أميرة كانت قد شاركت أمس الفيديو وُصف بـ المقزز واظهرها وهي توقظ زوجها من النوم عن طريق تقبيل قدمه وهو ما أثار استياء الجمهور الذي هاجمها بعدة تعليقات كان منها "مو معقووول بدك تبوسي رجلو تصطغلي منك الو شووو دخل ناس تشووف هالقرف والمرض واللله عيب".

وعادت ساعات صباح اليوم لتشارك فيديو آخر وهي تطلب من زوجها أن يقبل يدها إلا أن المفاجأة كانت أن مشعل رفض أن يقبل يدها وتركها وحيدة أمام الكاميرا.

أميرة الناصر تعود لزوجها بعد التعنيف

بالحديث عن أميرة فقد عادت لزوجها مجدداً بعد أن اكتشفت أنها حامل بطفلها الثاني منه، ورافق عودتها له ضجة كبيرة خاصةً أنها كانت قد صرحت منذ مدة أنه عنفها بطريقة وحشية وشاركت صُور لها تظهر أثار التعنيف على جسدها، وبناءً على ذلك وقع الطلاق بينهما ضمن وصلة ردح بينهما عبر السوشال ميديا.

وقت الطلاق كانت أميرة الناصر قد شاركت مقطع فيديو أعلنت فيه عن خلعها الحجاب قائلة: "الحجاب كان ظالمني وهشوف حياتي".

واستغل حينها طليقها الموقف ليشارك فيديو وهو يبكي ويعلق بـ "حسبي الله عليكي يا أمير، نزلتي راسي الأرض لتحصلي على المزيد من الشهرة والمزيد من المتابعين، لا أبحث عن شهرة ولا توثيق اذا كان هذا على حساب كرامتي"...إلا أن أميرة وقتها لم تلتزم الصمت ووصفته بالكاذب والسارق بنفس الوقت بعد أن كان قد أخذ سيارتها الخاصة إلى الرياض حيث مسقط رأسه.

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