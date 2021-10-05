أنجلينا جولي بإطلالة من مصمم عربي عراقي خلال عرض Power of Women!

حضرت النجمة "أنجلينا جولي" حفل مجلة Variety الخيري خلال حفل Power of Women والذي أُقيم في الاسبوع الماضي.

وتألقت نجمة هوليوود بفستان طويل من الشيفون باللون البني من تصميم المصمم العربي العراقي من أصول لبنانية حارث هاشم، والذي تميّز بأكمام طويلة وفضفاضة.

وانضمت طفلتها الأولى زاهارا إلى الحفل الخيري حيث بدت أنيقة كوالدتها وهي ترتدي جمسوت باللون الأبيض، كما أسدلت شعرها بجدائله.

وأثارت انجلينا جولي في الفترة الاخيرة الجدل حول اطلالاتها حيث كانت ألوان ملابسها تعتمد على الاسود والابيض والبيج خلال رحلتها لإيطاليا.

وعلى الصعيد العاطفي اثارت اشاعات مؤخراً حول النجمة انجلينا جولي والمغني "ذا ويكند" حيث تم مشاهدتهما معاً، في منزل الأخير كما خرجت منه في وقت متأخر.

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