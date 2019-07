أنجلينا جولي بإطلالة مُبعثرة وشبشب أصفر.. أين ذهب البريق الهوليوودي؟!

شوهدت النجمة العالمية "أنجلينا جولي" يوم الجمعة الماضية في لوس أنجلوس، وقد بدت أنها تستمتع في نزهة نهارية مع طفليها التوأم فيفيان ونوكس في يوم صيفي حار، دون باقي أطفالها الستة، وعلى ما يبدو أن الأعمال أخذت النصيب الأكبر من حياتها الشخصية، فبعدما كانت تتميز بأناقتها، أصبحت الآن تهتم بأعمالها وأطفالها أكثر.

فعلى صعيد إطلالتها التي رُصدت بها من قِبل كاميرات الباباراتزي، كانت جولي بسيطة بظهورها، فارتدت بنطال أسود عريض وعالي الخصر، مع بروتيل مطابق، ووضعته داخل البنطال، كما نسّقت معه حذاء مسطح مفتوح باللون الأصفر.

وعلى الرغم من حرارة الجو، إلا أن الملفت للنظر هو حمل أنجلينا جاكيت بيج على يديها، بجانب حقيبتها، أما من ناحية تسريحة شعرها، فقد كان شعرها منسدلاً بطريقة فوضوية نحو أكتافها.

أما أطفالها فلم يكونوا أفضل حالاً منها في الإطلالة، حيث ارتدت فيفيان بلوزة بيضاء مخططة باللون الرمادي مع بنطال جينز، مطابقة لإطلالة نوكس ببلوزته البيضاء وبنطاله الأسود.

وتأتي نزهتها هذه بعد قضائها الأسابيع القليلة الماضية في نيو مكسيكو لتصوير فيلمها الجديد Those Who Wish Me Dead، الذي يدور حول مراهق شاهد على جريمة قتل، يطارده القاتلان التوأمان، مع خبيرة مكلفة بحمايته، وكل ذلك وسط حريق الغابات الذي يهددهم جميعاً.

وحسب مصدر قريب، سافرت جولي خلال عملها عدة مرات من نيو مكسيكو إلى لوس أنجلوس خلال فترة عيد الأم، وبالتالي يمكن أن يكون الأطفال مع براد بيت، فعلى ما يبدو أن الفيلم هو أولويتها الرئيسية في الوقت الحالي.



