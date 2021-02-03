أنجلينا جولي تبيع لوحة مراكش بمبلغ خيالي.. تعرف على التفاصيل!

قررت الممثلة الأمريكية "أنجلينا جولي" عرض لوحة رسمها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق "ونستون تشرشل" لمسجد الكتيبة بمدينة مراكش في مزاد علني الشهر القادم، والسعر يتجاوز ملايين الدولارات.

ابتاعت "أنجلينا جولي" وطليقها الممثل الأمريكي "براد بيت" لوحة أهداها "ونستون تشرشل" للرئيس الأمريكي آنذاك "فرانكلين روزفلت" كتذكار عن رحلتهما إلى المراكش، وذلك في عام 2011.







ستعرض اللوحة التي رسمها "ونستون تشرشل" خلال زيارة له إلى المغرب تحت اسم "برج مسجد الكتيبة"، في دار كريستي للمزادات في حفل كبير مخصص لأهم الفنانين البريطانيين المعاصرين، وقدر قيمتها بحوالي 3.4 مليون دولار وهو يعتبر قياسي بالنسبة لأعمال "تشرشل" الفنية.

وما يميز هذه اللوحة اعتبارها العمل الفني الوحيد الذي رسمه "تشرشل" خلال الحرب العالمية الثانية، حيث يبدو فيه مسجد الكتيبة بارزًا في موعد الغروب مع جبال الأطلس في الخلفية.

بالإضافة إلى ذلك، يعود تاريخ اللوحة إلى المؤتمر الذي أقيم في مدينة الدار البيضاء عام 1943، حينما التلقى الحلفاء للتخطيط من أجل هزيمة ألمانيا النازية.