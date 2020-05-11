أنجلينا جولي تتحدث عن والدتها المتوفاة..وتعرضها للخيانة!

تحدَّثت النجمة الأمريكية "أنجلينا جولي" بمنتهى الصراحة عن والدتها المتوفاة "مارشلين بيرتراند" في مقال مؤثر نشرته في صحيفة "نيويورك تايمز" بمناسبة عيد الأم.

توفيت والدة الممثلة الحسناء "بيرتراند" عام 2007 بعد صراع طويل مع مرض السرطان عن عمر ناهز الـ56، وكتبت "أنجلينا جولي": "فقدت والدتي حينما كنت في الثلاثينات من عمري، وعند الرجوع إلى ذلك الزمن، أشعر بالتغيير الذي أحدثه وفاتها في شخصيتي".

وتابعت: ""لم يكن الأمر مفاجئًا، لكنه تحوُّل كبير من الداخل؛ ففقدان محبة الأم واحتضانها الناعم الدافئ يشبه تمزيق شخص ما من بطانيته الواقية.

كما كتبت "جولي"، وهي أم لستة أطفال، أيضًا كيف تأثرت حياتها بانفصال والدتها عن والدها الممثل "جون فويت": "حينما كان والدي على علاقة، غيَّر ذلك حياتها، وأحرق حلمها في إنشاء حياة عائلية، لكن كانت لا تزال تحب كونها أم".

وأضافت أن حلمها في دخول عالم التمثيل تلاشى بعمر الـ26 حينما وجدت نفسها برفقة طفلين بحاجة عناية اإلى جانب شريك حياة لم يعد جزءًا من حياتها، وقالت: "بعد وفاتها، عثرت على فيديو وهي تمثل في فيلم قصير، كانت رائعة".

ويذكر أن "جولي" وشمت حرف W صغير تكريمًا لولدتها، حيث يمثل أغنية Winter التي كانت والدتها تغنيها لها حينما كانت طفلة صغيرة، لكن الوشم اختفى مع مرور الوقت، ما ساعدها في التغلب على خسارتها.

كما تحدَّثت "جولي" الأبواب حول طفولتها وقرارها بأن تصبح أماً، وأوضحت: "لم أكن شابةً مستقرًة. في الواقع، لم أظن أبدًا أنني يمكن أن أكون أمًا لأي شخص. أتذكر اتخاذي قرار أن أصبح أمًّا، لم يكن من الصعب أن أحب، ولم يكن من الصعب أن أكرس نفسي لشخص وشيء ما أعظم من حياتي، إلَّا أن الصعب كان معرفة أنه من الآن فصاعدًا ، كنت بحاجة إلى أن أكون الشخص الذي يتأكد أن كل شيء على ما يرام ".

وتابعت النجمة البالغة من العمر 44 عامًا أن الآباء والأمهات يحاولون قدر استطاعتهم فعل كل شيء بطريقة صحيحة ومثالية، والبقاء إيجابيين وهادئين، إلَّا أن الشيء الوحيد الذي يريده أطفالهم هو أن يكونوا صادقين، مشيرةً أن الأطفال لا يريدونك أن تكون كاملًا بل صادقًا.

وأشارت أن الشيء الوحيد الذي ساعدها هو إدراك استحالة أن تكون مثاليًا.

ويجدر الإشارة إلى أن "جولي"، وهي أم لستة أطفال، انضمت إلى طاقم المجلة كمحرر مساهم العام الماضي، وتكتب شهريًا عن مواضيع من بينها النزوح وحقوق الإنسان.