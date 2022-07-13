أنجلينا جولي ترقص برفقة ابنتها شيلوه.. ومقطع فيديو يتصدّر الانترنت

تداول المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطيف للنجمة العالمية "انجلينا جولي" وهي رفقة ابنتها "شيلوه" من طليقها النجم العالمي براد بيت وذلك خلال حضورهما احدى الحفلات الموسيقية في العاصمة الإيطالية روما.

أنجلينا جولي وشيلوه ترقصان في حفل موسيقي

وظهرت النجمة العالمية وهي تستمتع بوقتها برفقة ابنتها شيلوه خلال مشاهدتهما لحفل العرض الأول العالمي للفرقة Loud Kids Tour حيث بدتا في غاية الانسجام

وحضرت أنجلينا جولي الحفل الموسيقي للفرقة الايطالية مع عدد من أصدقائهما اللذين كانوا يستمتعون مع الأنغام الموسيقية في الحفل.

وتصدّر اسم أنجلينا جولي قائمة الأكثر تداولًا عندما ظهرت في مقطع الفيديو وهي ترقص وتتمايل على انغام موسيقى الفرقة الايطالية مع ابنتها شيلوه والتي تحمست بحماس والدتها وأخذت تغني وتقفز وترقص بحماس كبير.

فيما جاءت العديد من التعليقات حول الشبه الكبير بين النجمة العالمية وابنتها التي بدت نسخة مصغرة منها، فيما تداول عدد من الجمهور صور من طفولة جولي تكشف عن هذا الشبه الكبير

سبب تواجد أنجلينا جولي في روما

تتواجد النجمة العالمية في مدينة روما الايطالية وذلك من أجل البدء بـ العمل على فيلمها الجديد والذي من المقرر ان تقوم بإخراجه ويحمل اسم Without Blood.

وخلال وقت سابق رُصدت أنجلينا جولي في شوارع العاصمة الإيطالية روما رفقة طاقم عمل الفيلم بأكمله والنجوم المشاركين فيه ومن بينهم النجمة العالمية "سلمى حايك".

أما ابنتها شيلوه فقد رصدتها كاميرات الباباراتزي قبل عدة ايام وهي خارجة من الفندق الذي يقيمون فيه لمقابلة صديق لها هناك حيث ذهبت برفقته للاستمتاع بوقتها.

أنجلينا جولي وبراد بيت إلى المحاكم

كشفت عدد من المواقع الاخبارية في وقت سابق عن قيام النجم العالمي براد بيت برفع قضية ضد طليقته انجلينا جولي بعد قيامها ببيع مزرعة يملكانها سويًا إلى رجال اعمال روسي مما تسبب بخسائر مادية كبيرة للفنان براد بيت

وبحسب بعض التفاصل فإن براد بيت كشف بانه كان على اتفاق مع جولي في حال رغبة اي شخص منهما بيع هذه المزرعة العودة إلى الطرف الأخر حيث انه احق بشرائها وهو ما لم تقم به جولي