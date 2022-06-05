علاقة ثلاثية وزنا محارم.. شاهد أبرز محطات أنجلينا جولي

احتفلت النجمة العالمية أنجلينا جولي بعيد ميلادها الـ 47 عاماً يوم امس السبت 4 حزيران وذلك وسط عائلتها وأطفالها الستة حيث تعيش معهم بعد انفصالها عن النجم "براد بيت".

ومن المعروف عن النجمة أنجلينا جولي أن حياتها مليئة بالمشاكل والأمور المثيرة للجدل بسبب سلوكياتها الجنسية الشاذة خاصة في مرحلة المراهقة والشباب.

وفي هذا التقرير سنعرض الكثير من التفاصيل حول حياة الفنانة العالمية الجنسية منذ مرحلة طفولتها في الحضانة، حتى الان حيث تم الكشف عن العديد من التفاصيل الصادمة في حياتها

سلوك أنجلينا جولي الجنسي في الحضانة

اعترفت النجمة الهوليوودية في وقت سابق بسلوكياتها المنحرفة منذ فترة الحضانة حيث انها قالت في إحدى المقابلات الصحفية: "لقد اخترعت لعبة وأنا في الحضانة فقد كنت أقبّل الأولاد ثم نقوم بخلع ملابسنا أمام بعضنا البعض".

أنجلينا جولي أقامت علاقة جنسية مع حبيب والدتها

كشفت النجمة العالمية أنها قامت بخيانة والدتها عندما كان عمرها 16 عام حيث أنها أقامت علاقة جنسية مع حبيب والدتها، وانفصلت والدتها عن حبيبها بعد ذلك وأصبحت علاقتها بابنتها أنجلينا جافة لسنوات عديدة ولكن لم تقم أنجلينا باي تصريح جاد حول الموضوع ولكنها سمّت طفلتها فيفيان مارشيل تيمناً بوالدتها وقيل إنها طريقتا في محاولة اعادة ثقة والدتها بها

أنجلينا جولي بعلاقة جنسية مع شقيقها

في فترة من فترات حياتها أثيرت العديد من الشائعات حول وجود علاقة جنسية بين أنجلينا جولي وشقيقها جايمس، حيث شوهد الثنائي في أكثر من مناسبة وهما يقبّلان بعضهما البعض بحميمية امام الناس ولكنهما لم يصرّحا بأي شيء علني وواضح.

أنجلينا جولي وميول مثلية الجنس

أكّدت أنجلينا جولي في إحدى المقابلات الصحفية بأنها معجبة بالنجمة الكوميدية روزي أودونيل، وعن هذا الأمر قالت الأخيرة إن أنجلينا كانت تلاحقها وطلبت رقمها عدة مرات حيث أكّدت بانها كانت تخطط لتناول العشاء معاً ولكنّها كانت خائفة جدًا منها

كما تواصلت أنجلينا مع عارضة الأزياء كارولينا موركوفا وذلك لإقامة علاقة ثلاثية معها ومع زوجها براد بيت، حيث كشفت عارضة الأزياء الأمر في إحدى المرات

حياة انجلينا جولي الجنسية بعد انفصالها عن براد بيت

صرّحت مصادر مطلعة بأن النجمة العالمية تتفادى ممارسة الجنس بشكل كامل بعد انفصالها عن زوجها براد بيت حيث انها تركّز على الأعمال الخيرية كما انها تقوم بممارسة اليوغا والرياضة للتنفيس عن رغباتها الجنسية.