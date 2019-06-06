أنجلينا جولي تزور مؤسستها الخيرية في كمبوديا نهاراً وتهرب منها ليلاً.. ما السبب؟

كشف موقع الـ "ديلي ميل" حصرياً عن موقع منزل النجمة أنجلينا جولي في كمبوديا، الذي يفترض أن يكون فخماً وملاذاً ريفياً في الجنة، لكنه كان عبارة عن مجموعة من المباني المصنوعة من القش.

يقع المنزل في منطقة سمالوت النائية، وهو عبارة عن مقر ميداني لمؤسسة مادوكس جولي بيت الدولية الخيرية، ويفتقر المنزل إلى العديد من الأشياء الأساسية التي تجعله صالحاً للسكن، حيث أنه ليس لديه قنوات تصريف المياه، كما أن الكهرباء تكون متوفرة أربع ساعات خلال اليوم.

أما المتطوعين المتواجدين في المنزل فلم يكونوا أفضل حالاً، فحسب الكتيب الخاص بالمؤسسة يتم توزيع عليهم وجبات الأرز الأبيض مع مجموعة من الأطباق المختارة، كما يحظر عليهم ممارسة أي نشاط جنسي، أو حتى الإستحمام العاري، وذلك وفقاً للثقافة الكمبودية.

وبينما يتعين على المتطوعين البقاء في المؤسسة، تفضل أنجلينا التواجد في مكان آخر، والسفر إلى وجهة مختلفة في الليالي، وعلى عكسها عندما يتم نقلها بطائرة مروحية، يتجول العمال على دراجة نارية ويجب أن يكونو حذرين من الثعابين والبعوض والألغام الأرضية.

وصرّح مصدر قريب: "إن جولي تقضي وقتاً في المنزل في النهار فقط، ثم تطير ليلاً على متن مروحية"، كما أضاف: "أرادت الطبيعة فقط لقد أحبت الشلال والمنزل".

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