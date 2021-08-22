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أنجلينا جولي تسحق جينيفر أنيستون وتحقق الرقم القياسي على "انستغرام".. والمشاركة الأولى لدعم أفغانستان!

منشور 22 آب / أغسطس 2021 - 03:50
جينيفر أنيستون وأنجلينا جولي
جينيفر أنيستون وأنجلينا جولي

حطّمت النجمة أنجلينا جولي الرقم القياسي لأول ظهور لها عبر تطبيق "انستغرام" وبذلك تكون قد انتصرت على زميلتها جينيفر أنيستون والتي كسرت الرقم قبلها.

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وانضمت أنجلينا إلى "انستغرام" يوم الجمعة الماضية حيث جمعت أكثر من 1.7 مليون متابع خلال ساعة واحدة، ثم أصبحت أكثر من خمس ملايين متابع في غضون ساعات قليلة.

وخصصت أنجلينا أول منشور لها عبر حسابها الخاص لدعم شعب أفغانستان، فيما كان منشورها الثاني للحديث عن حقوق اللاجئين.

 

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وشاركت أنجلينا رسالة مكتوبة بخط اليد تلقتها من فتاة أفغانية بعد استيلاء منظمة طالبان على السلطة، وعلّقت عليها: "هذه رسالة أرسلتها إلي فتاة مراهقة من أفغانستان حيث يفقد الشعب الأفغانستاني قدرته على التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتعبير عن نفسه".

وتابعت أنجلينا حديثها: "لقد انضممت إلى موقع "انستغرام" لمشاركة قصصهم وأصوات أولئك الناس الذين يناضلون من أجل حقوق الإنسان الأساسية في جميع أنحاء العالم".

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