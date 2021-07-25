العدالة تنتصر لـ"أنجلينا جولي".. وتطوّر جديد في قضية الحضانة لصالحها!

أعلنت النجمة "أنجلينا جولي" أنها لديها نية لاستئناف الحكم القضائي، بعد منح زوجها السابق "براد بيت" الحضانة المشتركة لأطفالهما الخمسة عقب معركة قضائية طويلة.

وهاجمت النجمة البالغة من العمر 45 عامًا القاضي المسؤول عن حكم حضانة أطفالها، خاصة بعد أن رفض السماح للأطفال بالإدلاء بشهادتهم معتبرة أنه حرمها من محاكمة عادلة.

ولكن يبدو أن "أنجلينا" استطاعت تحقيق النصر في قضية الحضانة، حيث استبعدت المحكمة القاضي الذي كان يتولّى الإشراف على قضية حضانة الأطفال، بعد اكتشاف علاقاته التجارية مع "براد بيت".

وفقد القاضي منصبه في القضية بعد أن "استفاد ماليًا من وظيفة" مع محامي "براد بيت" من دون الإفصاح عن ذلك، مما سمح لـ"أنجلينا" باتخاذ هذا الشيء كحجة لمطالبته بالتنحي.

ويمكن أن تتخذ قضية الحضانة المشتركة منحنى جديد فيما يتعلّق بالأطفال بعد تنحي القاضي، حيث سيبدأ صراع الحضانة من جديد مع قاضي آخر.

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