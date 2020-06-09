أنجلينا جولي تكشف قصة اسم ابنتها المأساوي.. "لقد حدث إجهاض"

كشفت النجمة الأمريكية "أنجلينا جولي" السبب الحقيقي وراء اختيارها هي وزوجها السابق "براد بيت" اسم "شيلو" على ابنتهما، والقصة مؤثرة ومحزنة.

وفق ما نقله موقع "ميرور " البريطاني، اختارت "أنجلينا جولي" اسم "تشيلو" لابنتها التي تبلغ الآن 14 عامًا تكريمًا لحدث مأساوي في تاريخ عائلتها، حيث كاد والديها يسميان مولودهما الأول "تشيلو بابتيست" قبل إجهاض والدتها للطفل.





وأوضحت أنها لطالما أحبت الاسم واستخدمته كإسم مستعار أثناء تواجدها في الفنادق حول العالم، كما أشارت أنه مستوحى من قصة في الكتاب المقدس.

وفي مقابلة مع مجلة "فانيتي فير" سابقًا، كشفت "جولي": "لقد كاد والداي يسميان طفلهما الأول، لكن كان هناك حدث إجهاض يدعى شيلو بابتيست."

وكشفت "أنجلينا" أيضًا أنها تريد تعليم وتثقيف أطفالها الستة؛ "مادوكس"، "زهرة"، "شيلو"، "فيفيان"، "نوكس"، و"باز"، عن الأديان، كي يتمكنوا في النهاية من اتخاذ قرار مستنير حول اتجاههم الديني.