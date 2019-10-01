أنجلينا جولي لؤلؤة سوداء خلال العرض الأول لـ Maleficent.. وأجواء عائلية تسيطر على العرض

كان العرض الأول لفيلم Maleficent: Mistress Of Evil في لوس أنجلوس من مساء أمس الاثنين عائلياً بعض الشيء، فبالإضافة إلى نجوم الفيلم وبعض الضيوف كان هناك أطفال متواجدون.

فانضم إلى نجمة الفيلم أنجلينا جولي أطفالها الخمسة من غير الابن الجامعي الكبير مادوكس المتواجد في كوريا الجنوبية للدراسة، حيث كانت في لقطة محاطة بهم، بينما كان النجم اللون الأسود في إطلالاتهم الشبه متطابقة.

ارتدت زهارا فستان أسود بقصة الأوف شولدر، بينما اعتمدت فيفيان على الجمبسوت من نفس اللون، أما باكس وشيلوه فقد اختارا بنطال وقميص مطابق ليختلف عنهما نوكس بقميصه الأبيض.

أما الأم أنجلينا جولي فقد اختارت التألق بفستان أسود لامع وطويل، امتاز بقصة الأوف شولدر من جهة واحدة وقطعة قماش متدلية من الخصر ومزيّنة بإكسسوار فضي على شكل عقرب، كما اعتمدت تسريحة الكعكة المرتفعة لشعرها.

كما تواجدت أيضاً البطلة الثانية وهي النجمة إيلي فاننغ حيث ظهرت بإطلالة مشابهة لدورها في الفيلم كأميرة فارتدت فستاناً أخضر من الشيفون مزيّن بالكسرات والورود من جهة الصدر والأكمام، بالإضافة إلى ذيل طويل.

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