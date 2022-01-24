أنوشكا شارما وفيرات كولي مستائين.. والسبب ابنتهما فاميكا

عبّر الثنائي البوليوودي "أنوشكا شارما" و "فيرات كولي" عن استيائهما الشديد بعد انتشار صورة ابنتهما الصغيرة فاميكا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أنوشكا شارما تعبّر عن استيائها

نشرت أنوشكا عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" منشور قالت من خلاله إنها كانت متفاجئة ولم تكن تعلم أن الكاميرا كانت عليها.

ونشرت أنوشكا رسالتها، قالت فيها: "مرحبا نحن ندرك أن صورة ابنتنا تم التقاطها في الملعب ونشرها ونريد ابلاغ الجميع بأننا تفاجأنا ولم نكن نعلم أن الكاميرا تراقبنا.

وتابعت نجمة بوليوود الشهيرة: "سنكون ممتنين إذا لم ننشر صور فاميكا "، وشارك فيرات نفس الملاحظات والطلب عبر حسابه الخاص على موقع "انستغرام".

موقف المتابعين من الصورة التي جرى تداولها

يُشار إنه في وقت سابق التُقطت صورة لأنوشكا وابنتها وهما تشاهدان مباراة فريق الكريكيت وهو يلعب ضد جنوب افريقيا في كيب تاون، حيث التقطت عدسات الكاميرا هتافات أنوشكا وهي تحمل ابنتها وتشير على والدها.

وأشاد المتابعون بهذه الصورة اللطيفة التي انتشرت بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتغزل الجمهور بجمال ابنتهما، ليتضح لاحقًا ان الصورة تم تداولها دون اذن من الثنائي الذي يحرص على الحفاظ على خصوصية طفلتهما