أوبرا وينفري تكرّم النجم الراحل "سيدني بواتييه" بهذه الطريقة اللطيفة

توفي النجم الهوليوودي "سيدني بواتييه" يوم الجمعة الماضية في مدينة لوس انجلوس، حيث شعر العديد من مشاهير هوليوود بالحزن الشديد عليه خاصة وأن له تاريخ حافل في السينما ويعتبر اول نجم اسود في عالم هوليوود، وشكلت وفاته صدمة كبير بين اوساط الفن في هوليوود

فيلم وثائقي حول الفنان الراحل سيدني بواتييه

من جانبها اكّدت شركة آبل أنها ستعمل على تصوير فيلم وثائقي حول شخصية سيدني بواتييه وسيكون الفيلم من انتاج مقدمة البرامج المشهورة "أوبرا وينفري" مع التوضيح ان فكرة الفيلم كانت قد بدأت منذ عام اي قبل وفاة الفنان.

ويدور الفيلم الوثائقي حول شخصية سيدني بالإضافة إلى مشاركات افراد عائلته والحديث عنه وأبرز أفلامه السينمائية والجوائز والألقاب التي حصل عليها خلال مسيرته الفنية الطويلة

تاريخ سيدني بوتييه الفني

يعتبر الفنان الراحل سيدني بواتييه ممثل موهوب إلى جانب كونه مخرج أفلام وناشط سياسي وسفير ومنحته الملكة اليزابيث عام 1974 وسام الفروسية تكريمًا له على مشواره الكبير

وحصل سيدني على جائزة الاوسكار في عام 1963 ليكون اول شخص من ذوي البشرة السوداء يحصل على هذه الجائزة العالمية التي تحمل قيمة معنوية كبيرة، كما ترّشح لجائزتي اوسكار و 10 جوائز غولدن غلوب واعتبره الجميع من العصر الذهبي الهوليوودي، وتوفي سيدني مخلفًا تاريخ كبير في عالم الفن وجمهور واسع بالاضافة لحب زملائه الكبير له

