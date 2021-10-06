ترامب وأوبرا وينفري خارج قائمة فوربس لأغنى 400 مواطن أمريكي

خرج الرئيس الأمريكي السابق ورجل الأعمال دونالد ترامب والإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري من قائمة فوربس لأغنى 400 أمريكي.

قائمة فوربس لأغنى 400 تعتبر الترتيب النهائي لأثرياء الأمريكيين، في عام 2021 ،كان الحد الأدنى لصافي الثروة المطلوب لدخول القائمة هو 2.9 مليار دولار، وهو ارتفاع من العام الماضي بمبلغ 2.1 مليار دولار في السنوات الثلاث السابقة.

أدى هذا الارتفاع إلى إقصاء 51 مليارديرًا من قائمة فوربس 400 في عام 2021، من ضمنهم الرئيس السابق دونالد ترامب والإعلامية أوبرا وينفري. ذكرت فوربس أن 31 من الخارجين من القئمة في الواقع أصبحوا هذا العام أغنى مما كانوا عليه في العام الفائت.

قُدرت ثروة ترامب بنحو 2.5 مليار دولار لهذا العام مما يجعله خارج التصنيف للمرة الأولى على الإطلاق من 25 عامًا حيث لطالما احتل ترامب مرتبة في النصف الأول من قائمة فوربس ل400 أغنى أمريكي منذ عام 1997 إلى عام 2016.

أما وينفري، التي دخلت القائمة لأول مرة عام 1995، بلغت ثروتها لهذا العام $2.6 مليار مما أخرجها من التصنيف.

إليكم أغنى 10 أمريكيين تربعوا على قمة قائمة فوربس 400 لهذا العام، مع صافي ثروتهم ومصدرها:

1. جيف بيزوس - 201 مليار دولار، أمازون

2. إيلون ماسك - 190.5 مليار دولار، تيسلا

3. مارك زوكربيرج - 134.5 مليار دولار، فيسبوك

4. بيل جيتس - 134 مليار دولار، مايكروسوفت

5. لاري بيدج - 123 مليار دولار، Google جوجل

6. سيرجي برين - 118.5 مليار دولار ، جوجل

7- لاري إليسون - 117.3 مليار دولار ، البرمجيات

8- وارن بافيت - 102 مليار دولار، بيركشاير هاثاواي

9. ستيف بالمر - 96.5 مليار دولار، مايكروسوفت

10. مايكل بلومبرج - 70 مليار دولار ، بلومبرغ