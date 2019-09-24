أوبرا وينفري تكشف إصابتها بالالتهاب الرئوي.. والطبيب يشكرها ويعانقها

كشفت مقدمة البرامج "أوبرا وينفري" البالغة من العمر 65 عاماً أنه قد تم تشخيصها مؤخراً بالالتهاب الرئوي الحاد وذلك أثناء مقابلة لها في برنامج إلين ديجينيرز أمس الاثنين.

وتذّكرت أوبرا خلال المقابلة لحظت تشخيصها بالمرض، حيث قالت: "كان الطبيب يضع سماعة فوق قلبي وأنا أرى تعابير وجهه وأقول يا إلهي هناك شيء سيء أستطيع أن أراه ولا يستطيف اخفائه".

وصرّحت بأن أخصائي الصحة حثها على إلغاء التعاقدات من أجل الراحة والتعافي، فأوضحت حول ذلك: "يجب عليك إلغاء كل شيء على الفور ولكني أنا لم ألغي شيئاً في حياتي فأنا أعمل عندما اكون مريضة".

وهنا أخبرها الأخصائي بالخبر: "لا يمكنك الطيران إلى أي مكان لمدة شهر بالكامل وتم سحب كمية من الدم مني"، وتابعت: "لقد كان يتصل بي كل يوم للتأكد من أنني كنت استخدم جهاز الاستنشاق وأخذ المضادات الحيوية المناسبة".

ولحسن الحظ تعافت أوبرا بعد أسبوع من تناولها الأدوية وكشفت بأن طبيبها كان مسروراً للغاية لرؤيتها قد شفيت بالكامل، لدرجة أنه طلب منها عناق، كما قالت بأن المحنة قد غيّرت الطريقة التي تنظر بها إلى صحتها وعافيتها.

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