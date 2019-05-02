أوبرا وينفري تكشف عن هديتها لطفل هاري وميغان المنتظر.. تعرفوا عليها!

كشفت ملكة البرامج الحوارية "أوبرا وينفري" أنها اختارت الهدية المتعلقة بالطفل الملكي المنتظر لأصدقائها دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وميغان، وذلك خلال مقابلتها مع برنامج أكسيس هوليوود يوم الثلاثاء الماضي.

وعلى الرغم من عدم معرفة اسم الطفل أو جنسه إلّا أنها قامت بإهدائه مجموعة كثيرة من الكتب، حيث قالت: "لديّ هدية معيارية لأناس أهتم بهم حقاً، فعلى الرغم من أني لا أعرف اسم الطفل أو جنسه، ولكن سيكون لهذا الطفل الملكي كتب كافية تدوم مدى الحياة".

وكشفت أوبرا أيضاً عن مسعى مشاركتها هي والأمير هاري لصالح Apple، وتتمحور حول إقامة مركز لمعالجة الصحة العقلية، حيث قالت: "نحن متحمسون جداً لهذا المشروع، إنه شريك حقيقي".

وتحدثت أوبرا حول شخصية الأمير هاري في العمل، حيث قالت: "الأمير زميل مجتهد، يجيب على رسائل البريد الإلكتروني بطريقة سريعة"، كما أضافت: "نقوم كل أسبوع بتحديث أسبوعي لإخباره أين نحن، والمديرين الذين تحدثنا إليهم، وعدد الاشخاص الذين نخطط لإحضارهم، لديه دائماً ما يقوله عن كل شيء".

وكان الأمير هاري قد كشف في وقت سابق وتحديدًا 10 إبريل عن تعاونه أوبرت على "تويتر"، حيث غرّد: "إنه فخور للغاية بالعمل إلى جانب أوبرا في مجال الصحة العقلية والبدنية".

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