أوبرا وينفري حورية بحر وبيونسيه تلمع في حفل افتتاح استوديو تايلر بيري

احتفل النجم "تايلر بيري" بإنشاء استوديو سينمائي جديد وضخم أمس السبت، تحت اسم Hollywood of the South، حيث توّجه العديد من زملائه في الوسط الفني الهوليوودي لحضور حفل الافتتاح.

وتألقت العديد من النجمات خلال الاحتفال، فبدت مقدمة البرامج الحوارية أوبرا وينفري مذهلة بفستانها الطويل والضيق بلونه الأزرق الليلي، والمزيّن بذيل قصير، كما نسّقت معه حقيبة يد سوداء وأقراط متدلية.

أما بيونسيه فقد اختارت أن تكون نجمة الحفل فأشعت بفستانها الأصفر اللامع والضيّق مما فصّل منحنيات جسدها المثير، كما اعتمدت تسريحة الكعكة المنخفضة والأقراط الفضية، لتناقضها تيفاني هاديش بفستانها الميتاليك باللون الفضي والأسود، والذي جاء بقصة ملتفة وتزيّن بفتحة من الأمام.

واختارت هايلي بيري إطلالة أكثر رسمية فارتدت بدلة سوداء من الساتان الأسود بالكامل، ونسّقتها مع قبعة مطابق لونها للبدلة.

ومن جهة أخرى أشادت أوبرا بتايلر وافتتاح الإستديو بقولها: "إنه لم ينتظر من أحد ان يقول له امضِ فيما تفعل أو يجب أن تسير بهذه الطريقة أو بتلك، بل قال أنا منطلق لإنشاء الإستديو بطريقتي الخاصة، وكما نرى فقد قوى نفسه".

ويعدّ أستوديو تايلر بيري الآن واحدًا من اكبر استوديوهات انتاج الأفلام في البلاد، حيث يحتوي على 12 مسار صوتي تم تسمية كل منها باسم ممثلين من السود.

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