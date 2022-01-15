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أورلاندو بلوم يحتفل بعيد ميلاده الـ 45 بإطلالة صعيدية من مصر

منشور 15 كانون الثّاني / يناير 2022 - 12:16
كاتي بيري وأورلاندو بلوم
كاتي بيري وأورلاندو بلوم

احتفل النجم العالمي "أولاندو بلوم" بعيد ميلاده الخامس والأربعين يوم الخميس الماضي من خلال نشر سلسلة من الصور اللطيفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة الخاصة به

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أولاندو بلوم يحتفل بإطلالة صعيدية من مصر

من جانبها نشرت النجمة "كاتي بيري" سلسلة من الصور والتي تجمعها بزوجها أورلاندو بلوم عبر حسابها الخاص على "انستغرام" حيث تضمنت بعض الصور من كواليس فيلمه  "The Outpost" بالاضافة لصور الاحتفال بعيد الميلاد.

وشاركت بعض الصور الأخرى من الإجازة التي يقضيها الثنائي معاً في انجلترا، وكانت هناك بعض الصور التي لفتت الأنظار وهي التي جمعتهما في مصر حيث كان اورلاندو بلوم يرتدي الجلباب المصري الصعيدي خلال احدى زياراته للأهرامات فيما ظهرت النجمة الجميلة كايتي بيري باطلالة فرعونية مميزة

كاتي بيري تحتفل بعيد ميلاد أورلاندو بلوم

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كاتي بيري وأورلاندو بلوم بالزي الفرعوني
وعلّقت كاتي بيري على هذه الصور قائلة: "عيد ملاد سعيد لأكثر رجل عرفته برقته وعاطفته وقوته وثباته وهو السبب في سعادتي وأنا أحبه كثيراً كما انني محظوظة جداً بأنني معه".

ولاقى المنشور اعجاب العديد من المتابعين حيث حصل على أكثر من نصف مليون اعجاب بعد 3 ساعات فقط من نشره، وخاصة الجمهور العربي الذي تفاعل بشكل كبير

وخلال وقت سابق كان اورلاندو بلوم قد احتفل بعيد ميلاد كاتي بيري بالطريقة نفسها حيث نشر صورة تجمعهما وهما يتناولان العشاء سويًا وعلّق عليها قائلًا: "سأحتفل بك اليوم وكل يوم فنحن نعيش الحساة".

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