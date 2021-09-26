كاتي بيري تحن للون شعرها القديم.. وإطلالة سوداء تخطف الأنظار خلال حفل Museum Of Motion!

أقيم حفل افتتاح لمتحف The Academy Museum Of Motion Pictures للأطفال في لوس أنجلوس من مساء يوم أمس السبت.

وحضر العديد من نجوم هوليوود للحفل من ضمنهم كاتي بيري وخطيبها أورلاندو بلوم، بالإضافة إلى ليدي غاغا وبراد بيت ونيكول كيدمان، وريجينا كينغ، ولورا ديرن، وآنا كيندريك، وكيت هدسون، وماجي جيلنهال، وشير، وكوين لطيفة، وكريستين ستيوارت والكثير من الأسماء المعروفة.

ولفتت بيري الأنظار إليها لدى وصولها إلى الافتتاح حيث أنها قامت بتغيير لون شعرها من الأشقر الفاقع إلى اللون الأسود والذي كانت تعتمده في السابق.

وظهرت كاتي ملكة الأسود وهي ترتدي فستان من الجلد الناعم والطويل والذي تميّز بجيوب صفراء، بالإضافة إلى حذائها الأسود والتي تناسق جميعهم مع لون شعرها الجديد.

ولم تكن كاتي الوحيدة التي تألقت في الأسود، فقد نافستها ليدي غاغا بإطلالتها الأنيقة وهي ترتدي فستان من المخمل الأسود والذي نسّقت فوقه وشاح ضخم من الساتان الأزرق.

ويشار إلى أنه سيتم افتتاح متحف الأكاديمية للصور المتحركة رسمياً للجمهور في 30 سبتمبر.

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