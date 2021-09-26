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كاتي بيري تحن للون شعرها القديم.. وإطلالة سوداء تخطف الأنظار خلال حفل Museum Of Motion!

منشور 26 أيلول / سبتمبر 2021 - 09:19
كاتي بيري
كاتي بيري

أقيم حفل افتتاح لمتحف The Academy Museum Of Motion Pictures للأطفال في لوس أنجلوس من مساء يوم أمس السبت.

وحضر العديد من نجوم هوليوود للحفل من ضمنهم كاتي بيري وخطيبها أورلاندو بلوم، بالإضافة إلى ليدي غاغا وبراد بيت ونيكول كيدمان، وريجينا كينغ، ولورا ديرن، وآنا كيندريك، وكيت هدسون، وماجي جيلنهال، وشير، وكوين لطيفة، وكريستين ستيوارت والكثير من الأسماء المعروفة.

ولفتت بيري الأنظار إليها لدى وصولها إلى الافتتاح حيث أنها قامت بتغيير لون شعرها من الأشقر الفاقع إلى اللون الأسود والذي كانت تعتمده في السابق.

Switch up: Katy Perry covers her bright blonde strands with a raven wig to attend star-studded opening gala for the Academy Museum of Motion Pictures in LA on Saturday night

وظهرت كاتي ملكة الأسود وهي ترتدي فستان من الجلد الناعم والطويل والذي تميّز بجيوب صفراء، بالإضافة إلى حذائها الأسود والتي تناسق جميعهم مع لون شعرها الجديد.

Having a blast: Perry and Bloom, who have been engaged since Valentine's Day 2019, looked very much in love as they giggled with one another on the red carpet

ولم تكن كاتي الوحيدة التي تألقت في الأسود، فقد نافستها ليدي غاغا بإطلالتها الأنيقة وهي ترتدي فستان من المخمل الأسود والذي نسّقت فوقه وشاح ضخم من الساتان الأزرق.

Music makers: After getting in some time with her soon-to-be husband, the Roar hitmaker wandered over to fellow popstar Lady Gaga

ويشار إلى أنه سيتم افتتاح متحف الأكاديمية للصور المتحركة رسمياً للجمهور في 30 سبتمبر.

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