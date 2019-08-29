أورلاندو بلوم يعترف بغرابة مشاهده الجنسية مع كارا ديليفين.. شاهد الفيديو!

بغض النظر عن مدى قدرتك على إبهار الجميع من حولك، لكن بمجرد أن تتصرف ببذاءة أمام عدسات التصوير، يصبح الأمر مُثيرًا للغرابة.

اعترف النجم البريطاني "أورلاندو بلوم" أنه شعر بالغرابة لأدائه مشاهد جنسية إباحية مع زميلته في العمل عارضة الأزياء والممثلة الأمريكية "كارا ديليفين" أثناء تصويرهم مسلسل الخيال العلمي Carnival Row، وذلك خلال لقاء له مع موقع "ديلي ميل" البريطاني.

أثناء تواجده في العرض الأول للمسلسل المقام في فندق "هام يارد" بمدينة لندن، سئل "بلوم" حول الطبيعة العنيفة للمشاهد الجنسية، وأجاب أنها مشاهد عنيفة وغريبة بعض الشيء، يقول: "بصراحة، هناك الكثير من الأشخاص يقفون حولك وهم يراقبونك تتظاهر بأنك تمارس الجنس، إذا كانت هذه هي القاعدة نفسها للعنف أو أيا كان."

وأوضح أن مشاهد كهذه تصب في مصلحة العمل، وهي تؤدي إلى النوع الخيالي المرجو في العرض.

ورغم الوضع الغريب وغير المريح الذي وضع فيه النجمين، إلّا أن علاقة الصداقة التي تجمعهما زادت قوة، فقد أشارت "كارا ديليفين": "إنه ممثل عبقري، ولمن الرائع العمل مع شخص يمتلك ذات الشغف لجعل المسلسل متميزًا وشيئًا مختلفًا".

من المقرر عرض المسلسل بتاريخ 30 أغسطس الجاري عبر شبكة Amazon Prime التلفزيونية.

تدور أحداث المسلسل الفنتازي في مدينة ذات طابع فيكتوريّ، حيث نزحت مخلوقات أسطورية إلى هذه المدينة هاربين من وطنهم الذي مزقته الحرب، مما يؤدي إلى تصاعد التوترات بين السكان والمهاجرين المتزايدة أعدادهم، وتتبع القصة تحقيقاً في سلسلة من جرائم القتل التي لم تحل والتي تهدد الاستقرار في المدينة.

سيجسد "بلوم" دور مفتش الشرطة "ريكروفت فيلوسترات" المسؤول عن عملية التحقيق في مقتل فتاة من Carnival Row، لكنه في ذات لوقت يملي اهتمامه بوفاة لاجئة أخرى، والتحقيق في ما حدث لهذه الفتاة سيكلفه غالياً.