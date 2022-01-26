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أوزهان كوتش حزين بعد انفصاله عن ديميت أوزدمير.. وهذا ما قاله في برنامج Voice Turkey

منشور 26 كانون الثّاني / يناير 2022 - 07:59
ديميت أوزدمير
ديميت أوزدمير

انتهى الموسم الجديد من برنامج O Ses Türkiye 2021'"صوت تركيا" وذلك بفوز متسابق من فريق أوزهان كوتش باللقب.

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ويبدو واضحاً ان اوزهان لم يكن سعيد جداً بالرغم من هذا الفوز الساحق، حيث دار حوار بينه وبين أعضاء لجنة التحكيم وهم (مراد بوز ، وإيبرو غوندس ، وأوغوزان كوتش ، وبايزيد أوزتورك)، يعبّر فيه عن حزنه.

Oğuzhan Koç, Demet Özdemir'den Ayrıldıktan Sonra Ağladı

أوزهان كوتش في حالة من الحزن

بدأ اوزهان كوتش حوار مثير للجدل مع لجنة التحكيم في الكواليس حيث كان أوزهان في مزاج سيء جداً، كما علّق بقوله: "لقد كان اسبوع حزين جداً".

وبدأ أوزهان الحوار بقوله: "أسبوع غير سعيد أبداً"، فردّ عليه إيليجالي: "أراك حزيناً "، فأضاف إبرو: "إنه غير سعيد إنه غير سعيد".

وهنا قال أوزهان: "هذا هو الحال إنه أسبوع حزين ولا توجد فرحة بدون حزن يا أخي، دعنا نحزن ثم سنكون سعداء".

فقال بيازيت: "إذا كنت تريد الكلام فسنستمع إليك فنحن هنا إذا كان هناك أي شيء يمكننا القيام به من اجلك، فلا نريد أن نراك حزيناً".

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Oğuzhan Koç, Demet Özdemir'den Ayrıldıktan Sonra Ağladı

أوزهان كوتش ينفصل عن ديميت أوزدمير

أعلنت مصادر قريبة بأن ديميت أوزدمير انفصلت عن المغني أوزهان كوتش، حيث قامت ديميت بحذف جميع صورها الجميلة والتي تجمعها مع اوزهان من وسائل التواصل الاجتماعي بعد شائعات الانفصال.

وكشفت المصادر بأن الثنائي انفصلا بعد حدوث مشكلة كبيرة بينهما أثناء استمتاعهما باجازتهما في باريس والتي أدّت إلى انفصالهما.

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