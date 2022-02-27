أوزهان كوتش يعايد خطيبته ديميت أوزدمير بعيد ميلادها.. "أنا محظوظ جداً"

اثارت النجمة التركية ديميت أوزدمير الكثير من الجدل في وقت سابق من هذا الشهر بعد شائعات انفصالها عن حبيبها المغني التركي "أوزهان كوتش".

ديميت أوزدمير تحتفل بعيد ميلادها

احتفلت النجمة التركية التي تعتبر واحدة من النجمات المثيرات للجدل بعيد ميلادها الثلاثين يوم أمس السبت، وذلك مع خطيبها المغني أوزهان كوتش.

وعايد المغني التركي خطيبته عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" حيث نشر صورة تجمعه بخطيبته الفنانة التركية وهما يرقصان رقصة السلو باللونين الأبيض والاسود.

وعلّق أوزهان عليها بقوله: "أنا الآن بجانب صاحبة أجمل ضحكة في العالم وأجمل نظرة وادفىء قلب في الوجود، ومن الجيد أنك ولدتي فأنا محظوظ جداً بك".

انفصال ديميت اوزدير وأوزهان كوتش وعودتهما لبعضهما البعض

أثيرت شائعات عدة حول انفصال النجمة التركية "ديميت أوزدمير" عن حبيبها المغني اوزهان كوتش دون ان تعرف أسباب هذا الانفصال المفاجىء.

ولكن وبعد شهر واحد نشر اوزهان صورة له عبر حسابه الخاص على "انستغرام" يعلن فيها عودته لحبيبته النجمة ديميت أوزدمير، كما أثيرت شائعات حول تقدّمه للزواج منها من خلال حفلة رومانسية صغيرة ولكن دون أن يعلنا ذلك بشكل رسمي.

وكانت مصادر قريبة من الثنائي قد أكّدت بان ديميت أوزدمير واوزهان قد انفصلا بسبب مشهد جنسي قامت به ديميت أوزدمير في احد افلامها وهو ما اثار غيرة أوزهان.

وقرر اوزهان العودة إلى حبيبته في عيد الحب الماضي وكشفت بعض المواقع عن طلب ازهان الزواج من حبيته بعد ان عادا لبعضهما