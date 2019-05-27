أولهن جيجي حديد.. تعرفي على أجمل عارضات الأزياء في العالم (صور)

تتمتع عارضة الأزياء بجمال نادر وقوام ممشوق، وتتجه إليها أنظار العالم أينما ذهبت، وتحظى باهتمام أشهر الصحف والمجلات، فمن هن أجمل العارضات في العالم.

تقدم لنا مجلة "ذي ليست" النسائية، قائمة بأجمل عارضات الأزياء في العالم وتسلط الضوء على لمحات من حياتهن.

جيجي حديد

أصبحت جيلينا نورا المعروفة باسم "جيجي" حديد، من أشهر عارضات الأزياء في جيلها، وبالرغم من الانتقادات التي واجهتها حديد في بداية حياتها، إلا أنها اثبتت وجودها بموهبتها وقدرتها على التفاعل مع متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، وشقت طريقها في عالم الشهرة بمهارة وابداع حقيقي.

ناعومي كامبل

تنتمي كامبل لجيل العارضات المخضرمات، ولمع نجمها خلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، وكانت أول عارضة سمراء على غلاف مجلة فوغ الفرنسية والأمريكية، كما استطاعت بموهبتها أن تظهر مع أهم العارضات من جيلها وهن ليندا إيفانجليستا وكريستي تورلينجتون، ويرجع لها الفضل في تغير قواعد عالم الموضة والأزياء بوجود العارضات السمراوات، وحصلت على جائزة أيقونة الموضة من مهرجان CFDA في 2018، ولم يكن الأمر سهل عليها بطبيعة الحال.

أدريانا ليما

لطالما احتلت ليما الصفوف الأولى من عارضات العلامة الشهيرة فيكتوريا سيكريت، وبدأت مسيرتها الفنية مع فيكتوريا سيكريت العام 1999 وأنهتها في 2018، لكنها وبالرغم من اعتزالها، ما زالت تظهر في الحملات الدعائية، فقد ظهرت مع جينر في حملة كروز مياو مياو 2019، وكانت الوجه الاعلاني لحملة التعاون بين العلامتين بوما ومايبيلين.

جوردان دان

نجمة صاعدة اثبتت وجودها في عالم الأزياء ولم يتعدى عمرها 17 عاما، بدأت حياتها الفنية على منصات أشهر دور الأزياء، مثل بولو رالف لورين ومارك جاكوبس في أسبوع الموضة في نيويورك لعام 2007، ثم انطلقت بسرعة البرق على أغلفة مجلات Vogue، وظهرت في حملات لا حصر لها لكبرى العلامات مثل مايكل كورس وكالفن كلاين وكيت سبيد، حتى صارت العارضة الأعلى أجرا في العالم عام 2014، كذلك لها دورها البارز في العمل التطوعي والمجتمعي.

روبن لولي

تألقت العارضة الاسترالية لولي كواحدة من العارضات الممتلئات، وعانت في بداية مشوارها من عدم تقبل العديد من الوكالات لها بسبب وزنها الزائد، لكنها لم تستسلم لهذه الاحباطات وأبت أن تصنف ضمن العارضات الممتلئات، وفتحت الباب أمام مثيلاتها لاقتحام عالم الأزياء، وباتت تحتل أغلفة مجلات شهيرة مثل فوغ الإيطالية، وسارت على مدرج أسبوع الموضة في ميلانو، وشاركت في العديد من الحملات الدعائية مثل ورالف لورين ولين براينت.

فاي فاي صن

عارضة آسيوية تعد أول امرأة صينية تظهر على غلاف مجلة فوغ الإيطالية، بعدها ظهرت في حملات لأفضل العلامات التجارية مثل برادا وشانيل وغيرهما، وحققت شهرة واسعة في نيويورك بعد ما حققتها في عالم الأزياء في الصين.

ميراندا كير

كير من أجمل العارضات على الساحة، بدأت حياتها المهنية في سن مبكرة جدا، في الثالثة عشرة من عمرها، وبعد نجاحها الساحق في بلدها استراليا، شقت طريقها في السوق الأمريكية من خلال العمل مع مايبيلين، ثم أصبحت أول ملاك أسترالي لفيكتوريا سيكريت، وكانت أول عارضة أزياء حامل على غلاف Vogue الاسترالية.

بوميكا أرورا

جاءت من الهند لتحقق نجاحًا ملحوظا، وسارت العارضة ذات 27 ربيعا، على مدرجات أسابيع الموضة في باريس ولندن وميلانو، ولفتت الأنظار إلى جمالها المتميز وملامحها المختلفة فاحتلت صورة الغلاف لمجلة فوغ، كما ساعدها اسلوبها وثقافتها الهندية على الاحتفاظ بعاداتها فلم ترتدي ملابسا شفافة أو عارية، وفرضت شروطها على الساحة لتثبت أن الجمال لا يتأثر بالعرق أو اللون والجنس.

هيلي بيبر

تنتمي هيلي لعائلة بالدوين الشهيرة فوالدها ستيفن بالدوين، لذا لم تعاني كثيرا حتى وصلت للأضواء، وظهرت لأول مرة على المدرج لعرض Topshop عام 2014، كما ساعدها الزواج من النجم العالمي جاستن بيبر، على الاحتفاظ بمكانتها في عالم الشهرة، وعملت بالدوين مع كبرى العلامات التجارية، وظهرت على أغلفة المجلات الشهيرة.

آشلي غراهام

هي واحدة من أكثر العارضات الممتلئات شعبية، واحتفظت بمستواها وموهبتها طوال العقد الأول من القرن العشرين، وشاركت في العديد من الحملات الدعائية لملابس السباحة، ثم ظهرت على العديد من أغلفة المجلات العالمية المتخصصة في ملابس السباحة، إلى جانب مجلة فوغ الاسترالية وغيرها، وأثبتت أن المرأة ليست بحجم جسمها ولكن بشخصيتها.

كارا ديلفينغ

انطلقت ديلفينغ من بربري إلى عالم النجومية في عام 2012، ثم سافرت حول العالم، كسفيرة للعشرات من العلامات التجارية في جميع الأنحاء، وسارت في أسابيع الموضة وانضمت لملائكة فيكتوريا سيكريت، بجانب تصدرها أغلفة المجلات العالمية، واعتزلت المجال في 2015 بسبب الإجهاد.

لارا ستون

تعتبر العارضة ستون من اوائل العارضات الهولنديات، اللواتي اقتحمن عالم الأزياء، وبدأت مسيرتها عام 2007، من خلال ظهورها على غلاف مجلة Vogus الفرنسية، ثم وقعت عقدًا مع شركة كالفن كلاين، ثم تهافتت عليها العروض فأصبحت وجها اعلانيا لثلاثة علامات تجارية في وقت واحد.

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