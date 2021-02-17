أوليفيا وايلد تبدأ حياتها الرومانسية الجديدة.. وتنتقل من منزل حبيبها القديم لحبيبها الجديد!

تبدأ النجمة "اوليفيا وايلد" حياتها الجديدة الرسمية مع حبيبها الجديد النجم المثير للجدل "هاري ستايلز" وذلك بعد إشاعات ارتباط بعضهما ببعض.

وشوهدت اوليفيا وهي تنتقل في عيد الحب حقائبها من منزلها القديم الذي كانت تشاركه مع زوجها السابق جيسون سوديكيس إلى المنزل الجديد الذي ستشاركه مع حبيبها الجديد هاري ستايلز.

وظهرت النجمة البالغة 36 عاماً وهي ترتدي تيشيرت أزرق وأبيض نسّقته مع بنطال أسود واعتمدت كعكة فوضوية كتسريحة لشعرها بينما كانت تحمل العديد من الحقائب وهي متجّهة نحو سيارتها.

ووصلت أوليفيا إلى منزل حبيبها الجديد هاري في لوس أنجلوس حيث حصلت على بعض المساعدة في حمل أشيائها المتعّلقة بها ودخلت للاستقرار في المنزل.

وخلال وقت سابق أعلن هاري ستايلز وأوليفيا وايلد علاقتهما الرومانسية بعد أن شوهدوا وهما يمسكان بأيدي بعضهما البعض، حيث ذكرت مصادر قريبة بأنهما على استعداد للانتقال للعيش معاً ويبدو انهما قررا ذلك أخيراً.

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