بعد تعرّضه لهجوم في عيد الحب.. هاري ستايلز يحمي نفسه بهذه الطريقة!

قضى المغني "هاري ستايلز" يوم الحب في شمال لندن في هامبستيد عندما واجه رجل مجهول وسحب السكن وهدده حيث طالبه بالمال وامتثل هاري للأمر سريعاً.

وبالرغم من عدم تأكيد ما إذا كان ما زعم به هاري صحيح أو لا إلا أن شرطة العاصمة تلقت تقارير في تلك الليلة تفيد بوجود سرقة في ذلك المكان.

وخلال وقت لاحق من هذه الحادثة وفي حفل توزيع جوائز بريت يوم الثلاثاء الماضي شوهد هاري ستايلز برفقة حارس شخصي للحصول على حماية بمستوى عالي.

وكان هاري قد استأجر الحارس الشخصي الخاص بالنجم مايك جاغر حيث كان يعمل معه لسنوات عديدة قبل تولي مهمته الجديدة رفيعة المستوى.

وكشف مصدر قريب حول الموضوع بقوله: "لقد كان هاري في حالة رائعة في بريطانيا وهو يتحدث مع الجميع ويقضي وقتاً ممتعاً لكن لاحظنا أن حارسه الشخصي لم يفارقه أبداً في ذلك المساء".

وأضاف المصدر: "فمثل هذا الحارس الشخصي عليه أن يأخذ مسؤولية الحماية على محمل الجد وسيكون من المنطقي أنه سيتطلع لاختيار موظفين وأزيائهم وتسريحات شعرهم".

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