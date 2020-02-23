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بعد تعرّضه لهجوم في عيد الحب.. هاري ستايلز يحمي نفسه بهذه الطريقة!

منشور 23 شباط / فبراير 2020 - 10:16
هاري ستايلز
هاري ستايلز

قضى المغني "هاري ستايلز" يوم الحب في شمال لندن في هامبستيد عندما واجه رجل مجهول وسحب السكن وهدده حيث طالبه بالمال وامتثل هاري للأمر سريعاً.

وبالرغم من عدم تأكيد ما إذا كان ما زعم به هاري صحيح أو لا إلا أن شرطة العاصمة تلقت تقارير في تلك الليلة تفيد بوجود سرقة في ذلك المكان.

وخلال وقت لاحق من هذه الحادثة وفي حفل توزيع جوائز بريت يوم الثلاثاء الماضي شوهد هاري ستايلز برفقة حارس شخصي للحصول على حماية بمستوى عالي.

A-list liaison: Harry Styles has hired Mick Jagger's bodyguard for some A-list level protection, it has been claimed

وكان هاري قد استأجر الحارس الشخصي الخاص بالنجم مايك جاغر حيث كان يعمل معه لسنوات عديدة قبل تولي مهمته الجديدة رفيعة المستوى.

Former employer: It is believed the bodyguard in question had been working with the Rolling Stone, 76, for years before taking on the new high-profile client (pictured in August)

وكشف مصدر قريب حول الموضوع بقوله: "لقد كان هاري في حالة رائعة في بريطانيا وهو يتحدث مع الجميع ويقضي وقتاً ممتعاً لكن لاحظنا أن حارسه الشخصي لم يفارقه أبداً في ذلك المساء".

وأضاف المصدر: "فمثل هذا الحارس الشخصي عليه أن يأخذ مسؤولية الحماية على محمل الجد وسيكون من المنطقي أنه سيتطلع لاختيار موظفين وأزيائهم وتسريحات شعرهم".

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