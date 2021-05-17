إدريس ألبا يدافع عن القضية الفلسطينية.. "أوقفوا إراقة الدماء"

شعر إدريس إلبا بآلام الأبرياء حيث شارك رسالة صادقة لإدانة الوحشية التي يتعرض لها الفلسطينيون وسط الضربات الجوية الإسرائيلية على غزة.

انتقل الممثل الشهير عبر حسابه على موقع "إنستغرام" يوم الأحد وحث القوى العالمية على التدخل قبل وفاة المزيد من الناس.

وكتب: "تُفقد أرواح كثيرة جدًا في الوقت الحالي لأنها لا تكون في طليعة وعينا".

وأضاف: "الوحشية وإراقة الدماء هي التي أجبرتني على إثارة القلق. يجب أن تتوقف، يجب أن يكون هناك مزيد من التدخل قبل أن يموت المزيد من الناس ".

واختتم إلبا حديثه قائلاً: "نعلم أن قوة الناس يمكن أن تحدث التغيير ويجب أن نتحدث باسم السلام، بأسماء أولئك الذين فقدوا أرواحهم بالفعل. أوقفوا إراقة الدماء في فلسطين".

ولم يكن ألبا الوحيد الذي دافع عن الفلسطينيين، فقد أبدى العديد من النجوم دعمهم من بينهم: جيجي حديد، بيلا حديد، مارك رافلو، باريس هيلتون، وغيرهم.

وبحسب ما ورد خلفت الغارات الإسرائيلية حوالي 200 قتيل في غزة ، من بينهم 52 طفلاً. في اسرائيل قتل 10 اشخاص.