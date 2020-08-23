طرح الفيديو الدعائي الأول لفيلم Suicide Squads.. وإدريس ألبا بديلًا لويل سميث!

صدر الفيديو الترويجي الأول لفيلم The Suicide Squads الجديد، وقد منحنا نظرة خاطفة إلى شخصيات الفيلم وكشف أسماء جديدة انضمت إلى طاقم العمل.

عرض المخرج العالمي "جيمس جان" الفيديو الترويجي بعنوان The Suicide Squad- Roll Call يوم أمس السبت في حدث DC FanDome، وهو مؤتمر افتراضي نضَّمته DC Comics وشركة Warner Bros، وكشف عن انضمام الممثل البريطاني الشهير "إدريس ألبا" ونجوم آخرون إلى الفيلم.



ستعيد الممثلة "فيولا ديفيس" أداء دورها "أماندا والر"، بينما سيلعب "جويل كينمان" دور العقيد "ريك فلاج"، وسيلعب "مايكل روكر" دور "سافانت"، وستؤدي الحسناء "فلولا بورغ" دور "جافيلين"، وبالطبع ستستمر الممثلة الأسترالية "روبرت مارغوت" التسبب بالمشاكل في شخصيتها "هارلي كوين".

بالإضافة إلى ذلك، سيؤدي "إدريس ألبا" دور " شخصية Bloodsport كبديل للنجم الأمريكي "ويل سميث"، وسيلعب المصارع الأمريكي "جون سينا" دور صانع السلام.



من جهة أخرى، عرض "جان" أول مقطع فيديو من خلف الكواليس بعض اللقطات الأولى من The Suicide Squad.

ويعتقد أن الجزء الثاني من الفيلم لا يعد تتمة للجزء الأول الذي دار حول مجموعة من المساجين الأكثر شرًا على الأرض ويعرفهم الجميع باسم "الفرقة الانتحارية"، والذين ينجحون في عقد اتفاق مع وكالة حكومية فاسدة من أجل تنفيذ مهام شديدة الخطورة، ومقابل ذلك سيحصل جميع أفراد الفرقة على الأمان والحماية بالسجن، فضلًا عن بعض المزايا الأخرى.