إد شيران بـ "زي جنود العاصفة".. هل سيشارك في الجزء القادم من Star Wars؟

ترددت الشائعات مؤخراً حول النجم "إد شيران" وظهوره القصير الذي سيكون في فيلم Star Wars: Rise Of Skywalker حيث أشيع بأنه سيتبع خطى الأمير ويليام ودانييل كريج بظهوره.

وزاد إد مزيداً من الوقود على النار عند نشره صورةً له كدعابة للجزء الثالث من الفيلم حيث ظهر مرتدياً الزي الأبيض لرائد الفضاء بدون الخوذة، ويُعتقد أنه تم التقاط الصورة من مكان تصوير الفيلم.

وسيظهر إد في دور جندي العاصفة إلا ان الجمهور لن يتمكن من رؤيته شخصياً لأن الجنود يرتدون زياً كاملاً، كما يمكن أن يكون هذا الدور بالنسبة لإد واحد من أكبر أدواره التمثيلية حتى الآن وذلك بعد لعبه دور جندي في المسلسل الشهير Game of Thrones.

ويبدو أن جنود العاصفة في فيلم Star Wars: Rise Of Skywalke لن يكونوا في دور كوميدي مضحك، فبحسب مقطع نُشر يوم الاثنين الماضي ظهر الجنود وهم يطاردون راي وزملائه المتمردين.

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